Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger na de winst op Wall Street dinsdagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 1,6 procent op 404,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 12.600,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,6 procent met een stand van 5.889,20 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,6 procent naar 7.136,56 punten.

De Europese beurzen vonden steun in het hogere slot op Wall Street dinsdagavond, zo merkten analisten van SEB op. De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden toen geleidelijk van de verliezen eerder op de dag. De zorgen over de hoge inflatie en gestegen rentes zijn volgens de analisten inmiddels verschoven naar de economische groeiverwachtingen.

"Er is hoop dat er binnenkort een einde komt aan de renteverhogingen en dat geeft groeibedrijven wat lucht momenteel. De wat meer traditionele bedrijven worden harder getroffen door de zorgen over de economische groei, en het feit dat de dollar zo sterk stijgt is niet goed voor exporterende bedrijven", aldus analisten van SEB.

Verder stelt investment manager Simon Wiersma van ING dat het bericht dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de importheffingen op Chinese goederen te verlagen, door beleggers positief wordt ontvangen.

De Duitse fabrieksorders lieten in mei op maandbasis onverwacht een stijging zien van 0,1 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een daling met 0,3 procent ten opzichte van april.

De detailhandelsverkopen van de eurozone liepen in mei ook licht op, zowel op maand- als op jaarbasis. De stijging met 0,2 procent lag wel onder de verwachte plus van 0,3 procent.

Woensdag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector, de vacaturegraad van de Verenigde Staten en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die vanavond om 20.00 uur worden gepubliceerd.

Olie werd woensdag duurder, na de prijsval van dinsdag. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 99,70 dollar, terwijl voor een september-future Brent 103,65 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0219. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0267 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0265 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell is van plan de grootste fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa te bouwen op de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam. Ook kreeg Shell koersdoelverhogingen van Deutsche Bank en RBC. De koers van het aandeel noteerde circa 2,0 procent hoger.

Parijs en Frankfurt lieten een omgekeerd beeld zien van gisteren: weinig minnen en dertien aandelenkoersen die meer dan 2 procent stegen in Parijs en tien in Frankfurt.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Engie meer dan 4 procent en van Totalenergies 2,4 procent. In Frankfurt noteerde de aandelenkoers van Hannover Rueck 7,7 procent hoger, verloor die van Adidas 4,5 procent, maar hield de koers van het aandeel RWE de schade beperkt tot 0,4 procent.



Daar stond een koerswinst van 3,8 procent voor het aandeel Alstom in de CAC40 tegenover. In de DAX wonnen de koers van de aandelen van Zalando en Hellofresh ruim 5 procent. Dat is nog niets vergeleken met de 18,5 procent koerswinst voor het aandeel Just Eat Takeaway in Amsterdam. De maaltijdbezorger sloot een deal met Amazon voor Grubhub in de VS.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500 index sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 3.831,57 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.967,12 punten. Technologiebeurs Nasdaq liet duidelijk herstel zien en sloot 1,7 procent hoger op 11.322,24 punten.