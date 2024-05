Uw medebeleggers hebben weinig vertrouwen in deze 5 aandelen

Bericht delen via:

“Hoe gaat u om met prijsdalingen in de markt?” was de vraag die 890 beleggers voorgeschoteld kregen bij onze maandelijkse IEX Sentimentspeiling. Bij fluctuerende koersen staan beleggers voor de lastige opgave om hun portefeuilles te beschermen én te laten groeien, ongeacht de marktomstandigheden.

Hoe doen beleggers dat? In welke sectoren zijn zij terughoudender en welke vijf aandelen worden het vaakst geshort deze maand? We gaan het voor u na.

Merendeel kiest voor (bij)kopen aandelen

Het merendeel van de beleggers (74,2%) ziet de huidige stand van de aandelenmarkt als een kans om de aandelenportefeuille uit te breiden. Deze optimisten kiezen ervoor om aandelen bij te kopen. Een kleinere, maar niet minder strategisch ingestelde groep (4,4%) kiest voor het kopen van putopties om in te spelen op toekomstige prijsdalingen.

Terwijl sommigen zich vastklampen aan traditionele activa, zoals goud en zilver, verkent de rest de mogelijkheden van zogenoemde Inverse ETF’s die profiteren van markdalingen. Het lijkt erop dat dit instrument nog door een grotere groep beleggers moet worden gevonden.

Potentieel voor Inverse ETF’s

Inverse ETF's zijn op de beurs verhandelde fondsen die zijn ontworpen om het omgekeerde van het dagelijkse rendement van een index - al dan niet met een hefboom - te retourneren. Met andere woorden: wanneer de index waarde verliest, wint het fonds waarde – en omgekeerd: als de index stijgt, verliest het fonds.

Met zo’n product wil je natuurlijk wel graag zitten in een sector die op korte termijn weinig groeipotentieel heeft. Daarom stelden we beleggers de vraag over welke sectoren zij terughoudend zijn. De antwoorden lopen uiteen.

Over welke sector bent u het meest terughoudend?

Technologie: 18,8%

Financials: 14,5%

Energie (olie & gas): 9%

Chemie/Farma: 15,9%

Defensie/Cyber: 2,2%

Telecommunicatie: 12,5%

Consumentengoederen: 16,1%

Grondstoffen: 9,3%

Overig: 1,7%

Welke aandelen worden het meest geshort in mei?

Tot slot vertellen beleggers welk aandeel zij zouden shorten in mei. Uit alle reacties komt een duidelijke top-5. Op nummer vijf staat Randstad. Beleggers voorzien een vertraging in de economische groei. Ook zien ze dat steeds meer bedrijven inzetten op vast personeel, waardoor het vertrouwen in de uitzendbranche verder afneemt.

Op nummer vier staat Philips, ondanks de recente enorme koerssprong. Beleggers lijken nog niet gerustgesteld: “De schikking wil niet zeggen dat alle zorgen voorbij zijn. Structureel klopt het niet, er is veel onzekerheid door niet-transparant management en wie weet volgen er later nog meer claims.”

De derde plaats is voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Beleggers hebben vooral weinig vertrouwen in het businessmodel. Ook de concurrentie is voor beleggers reden genoeg om het aandeel deze maand te shorten. Bovendien zijn beleggers ook bij JET geen voorstander van het management en zien ze slechte groeivooruitzichten.

Besi krijgt de zilveren medaille. Beleggers vinden dat het aandeel te hard is opgelopen, te hoog is gewaardeerd en dus te duur is. Ook het komende kwartaal kijken beleggers met twijfel naar de orderinstroom van Besi, die het afgelopen kwartaal tegenviel.

En dan met afstand de nummer 1: Adyen. Beleggers vinden Adyen het meest overgewaardeerde aandeel van het Damrak. “Het koersverloop is onbegrijpelijk op basis van de cijfers. Het sentiment is al licht draaiende, wat ook komt door de toegenomen margedruk. Dit aandeel is peperduur en kan niet anders dan dalen de komende maand.”