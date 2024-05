Deutsche Bank start volgen Accsys met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is begonnen met het volgen van Accsys Technologies met een koopadvies en een koersdoel van 0,70 Britse pond. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Christen Hjorth. Door een gepatenteerde technologie kan Accsys hout verduurzamen, waardoor het de karakteristieken krijgt van hardhout. De afgelopen jaren hebben volgens de analist aangetoond dat de omzet van deze producten, Accoya en Tricoya, stijgt en tegen "aantrekkelijke" marges. Het aandeel Accsys steeg vrijdag in Amsterdam met 2,3 procent naar 0,68 euro. Bron: ABM Financial News

