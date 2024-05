AEX zet recordreeks voort

(ABM FN-Dow Jones) Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,7 procent op 910,46 punten. Zo scherpte de hoofdindex opnieuw de recordstand aan.

"Rentehoop en gemiddeld beter dan verwachte kwartaalcijfers steunden het sentiment", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vandaag krijgen de beurzen in Europa opnieuw een extra zetje, nadat gisteren de beurzen op Wall Street verder stegen, mede doordat bekend werd dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week veel harder steeg dan verwacht.

Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met het verlagen van de rente.

Donderdagavond noteerde de S&P 500 hoofdindex minder dan een procent onder zijn 'all time high'.

Dit leidde ook tot een prettige meewind vanuit Azië, waarbij de beurzen meeliftte op het positieve sentiment vanuit de VS.

De uitblinker was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van 1,7 procent. Beleggers in Hongkong reageerden onder meer positief op een bericht van persbureau Bloomberg, waarin op basis van bronnen werd gesteld dat de autoriteiten overwegen om een belastingontheffing voor particulieren op ontvangen dividenden door te voeren. Dit zou alleen gelden voor aandelen die genoteerd staan op de beurs in Hongkong.

Ook bleek vrijdag dat de Britse economie uit de lichte recessie is gekropen. Het bruto binnenlands product steeg met 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat was ook beter dan de 0,4 procent die economen hadden verwacht.

Gisteren hintte ook de Bank of England op een renteverlaging. "We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag blijft voordat we de rente kunnen verlagen," zei Andrew Bailey, voorzitter van de BoE, donderdag in een toelichting op het rentebesluit. "Ik ben optimistisch dat het de goede kant op gaat."

De olieprijzen wisten vrijdagochtend weer wat terrein te boeken, mede vanwege de tekenen van een verbeterende economie in China. Een vat Brent olie steeg 0,3 procent naar 84,13 dollar.

De rente op de Amerikaanse staatsobligaties daalde vrijdag weer wat verder als gevolg van de publicatie van het aantal nieuwe steunaanvragen en een obligatieveiling waar veel vraag naar was. De tienjaarsrente in de VS noteerde op 4,45 procent en de Duitse variant op 2,47 procent.

De euro/dollar boekte wat terreinwinst en noteerde op 1,0784.

De macro-economische agenda is vandaag matig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei.

Stijgers en dalers

Onder de voornamelijk groengekleurde hoofdaandelen won ArcelorMittal 2,2 procent, gevolgd door de verzekeraars Aegon en ASR met winsten van 1,3 procent.

UMG was de enige daler en verloor 1,9 procent.

In de AMX won AMG 5,0 procent, gevolgd door Air France-KLM met een winst van 3,0 procent.

Eurocommercial won ook 3,0 procent, na iets beter dan verwachte kwartaalcijfers . "Geen verrassingen, de outlook werd herhaald en is ook realistisch", stelden analisten van ING.

Inpost verloor 0,9 procent.

In de AScX won Accsys ruim 5 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Pharming won 0,4 procent, ondanks een koersdoelverlaging van RBC. Het koopadvies voor Pharming werd wel herhaald door RBC.

Centenfonds Vivoryon verloor 1,4 procent.

