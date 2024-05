De beurs kijkt ondanks hoger Wall Street de kat nog even uit de boom

Wall Street sloot gisteren hoger en Azië deed gezellig mee. De futures wijzen op een licht hogere opening voor onze hoofdindex: +0,2%. Ook het merendeel van de overige Europese beurzen lijkt hoger van start te gaan.

Gisteren mocht wegens Hemelvaartsdag dan een officiële vrije dag zijn, maar op de beurs ging de handel stoïcijns door. Niet geheel onverwacht waren de handelsvolumes wat lager dan normaal. Besi was de stijger van de dag. Vrijwel direct na de opening van de beurs ging het aandeel tot bijna 10% hoger van start. Uiteindelijk sloot Besi 'slechts' 3,6% hoger. Maar waarom steeg Besi?

Het concern maakte bekend een order te hebben gekregen voor liefst 26 hybrid-bondingsystemen. Ook meldde Besi te rekenen op meer orders in het tweede kwartaal. Eerder ontstond er twijfel over wel voldoende vraag zou zijn naar de techniek van Besi. Die zorg lijkt voorlopig verleden tijd. Ondanks een aantal fondsen die ex-dividend gingen, wist de AEX 0,5% hoger te sluiten op 904,21 punten.

De AEX stijgt flink en heeft zich boven de 900 genesteld. Maar hoe duur zijn Nederlandse aandelen eigenlijk? Hier de k/w van de AEX pic.twitter.com/AVstMTzSIq — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 10, 2024

Ook vandaag zijn er een aantal fondsen die ex-dividend noteren: Aperam, Arcadis, AMG (AMX) en Wolters Kluwer (AEX). Verder is de ochtend goed gevuld met Britse macrocijfers. Zo krijgen beleggers inzicht in de economische groei (Q1), de handelsbalans en industriële productie - beide over maart. Er is 1 bedrijf dat voorbeurs de boeken opent: Eurocommercial Properties. Daar lopen we nu even kort langs.

Cijfers Eurocommercial Properties ogen gunstig

Eurocommercial Properties laat robuuste prestaties zien in Q1 2024, met een 3,6% like-for-like huurgroei en een stijging van 3,7% in winkelverkopen. De aanhoudend lage leegstand en succesvolle merchandisingprojecten onderstrepen de effectieve managementstrategieën van het bedrijf.

Het dividendbeleid is ook gunstig, met een voorgesteld totaaldividend van €1,70 per aandeel voor 2023, waarvan €0,64 al is uitbetaald en €1,06 gepland staat voor juli 2024. De bevestiging van de investeringsprognose tussen €2,30 en €2,40 per aandeel voor heel 2024 biedt beleggers stabiliteit en groeiperspectief. Later volgt uiteraard een uitgebreide analyse op de website.

Wall Street sluit hoger

De Amerikaanse beurzen zijn gisteren hoger geëindigd en komen weer dichter in de buurt van hun records. Zo werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week veel harder steeg dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 231.000.

Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met renteverlagingen. Beleggers begonnen de week al hoopvol over de kans op renteverlagingen, na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vorige week.

S&P 500: +0,5%

Dow Jones: +0,9%

Nasdaq: +0,3%

Dan nog wat bedrijfsnieuws: het aandeel van Beyond Meat daalde 14,4%, nadat de outlook voor het tweede kwartaal van de producent van vleesvervangers teleurstelde. Ook verhuurder van vakantiewoningen Airbnb zat met de outlook onder de marktverwachting. Het aandeel verloor 6,9%. Ook ARM kwam met een tegenvallende outlook en zag het aandeel met 2,3% dalen.

Het goede nieuws komt uit de telecomsector. Aandelen van U.S. Cellular schoten gisteren bijna 28% omhoog nadat de Wall Street Journal meldde dat sectorgenoten T-Mobile US en Verizon Communications allebei afzonderlijk in gesprek zijn om U.S. Cellular op te splitsen.

Azië ook hoger

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend hoger. Beleggers in Hongkong reageerden onder meer positief op een bericht van persbureau Bloomberg.

Hierin werd gesteld dat de autoriteiten overwegen om een belastingontheffing voor particulieren op ontvangen dividenden door te voeren. Dit zou alleen gelden voor aandelen die genoteerd staan op de beurs in Hongkong.

"Don't sell in May maar koop dividendaandelen"

"De Fed gaat de rente minder snel verlagen", voorziet Vincent Juvyns van JP Morgan. In Europa lijkt één ding zeker, namelijk dat de ECB in de loop van het jaar de rente gaat verlagen. JP Morgan rekent op drie verlagingen van in totaal 75 basispunten, en dat is geen goed vooruitzicht voor het aanhouden van cash.

Juvyns adviseert om in dividendaandelen te beleggen. Die leveren, inclusief aandeleninkoopprogramma's, tussen de 3 en 4 procent rendement op. "Mooi wachtgeld", noemt Juvyns dit. En daar komt koersrendement nog eens bovenop, aldus de expert.

Ook bij zeker één van uw medebeleggers blijft dit niet onopgemerkt. "Veel dividendaandelen zijn hierop aan het voorsorteren: de iShares Euro Dividend ETF is in 6 maanden tijd al 18% opgelopen, zonder het nog uit te keren dividend", zo viel te lezen in de reacties onder dit bericht.

Hieronder kunt u de video bekijken.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting licht hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde ook in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 12,69.

De euro daalt tot 1,0780 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,79%.

De goudprijs stijgt met 0,5% naar $2.357 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,86.

Bitcoin noteert op $62,858,46.

Nieuws

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:01 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:57 Eurocommercial herhaalt outlook voor 2024

07:20 Hongkong koploper in Azië

07:19 Jefferies verlaagt koersdoel PostNL en Bpost

06:59 Europese beurzen openen in het groen

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 mei Verlies Groupon loopt terug

09 mei Wall Street sluit hoger

09 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

09 mei Olieprijzen stijgen verder

09 mei Koersalarm: Amerikaanse telecombedrijven in de lift door overnamespeculatie

09 mei Wall Street koerst hoger

09 mei Europese beurzen sluiten hoger

Agenda 10 mei 2024

08:00 Eurocommercial Properties Q1-cijfers

08:00 VK economische groei eerste kwartaal

08:00 VK handelsbalans maart

08:00 VK industriële productie maart

09:00 Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend

09:00 Aperam €0,50 ex-dividend

09:00 AMG €0,20 ex-dividend

09:00 Arcadis €0,85 ex-dividend

16:00 VS consumentenvertrouwen (Universiteit Michigan) mei

En dan nog even dit

En weer raak bij Boeing. Dit keer letterlijk

"BP Eyes Tesla Supercharger Sites in $1 Billion Expansion"

BP Plc’s electric vehicle charging arm is eager to snap up Tesla Inc. supercharging sites across the US — along with the workers behind them — and has pledged $1 billion to expand its network. https://t.co/apGQK4z1xS — Bloomberg (@business) May 9, 2024

Inmiddels nostalgisch

Throwing it back to 1997 with a gem from our archives. ?



This clip from the end of a corporate video showcases what we do at ASML. It highlights our enduring commitment to innovation and dedication to customer success – values that continue to guide us today. pic.twitter.com/HFqNIsyQhY — ASML (@ASMLcompany) May 9, 2024

Klanten krijgen tegoeden terug - met rente!

FTX has amassed billions of dollars more than it needs to cover what customers lost in its November 2022 collapse, setting them up to receive full recoveries https://t.co/EBP0tFg3e2 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 9, 2024

Veel plezier en succes vandaag :)

NB: er lijkt momenteel weinig eenduidigheid over de opening van de AEX. Zo wijzen de futures bij US Markets op een licht lagere opening van 0,1%. Weer elders zou de opening 0,2% hoger zijn. Let hier dus op.