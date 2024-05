ING: "Licht meevallend eerste kwartaal Eurocommercial" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Het eerste kwartaal voor Eurocommercial Properties was qua winstgevendheid een tikje beter dan verwacht. Dit stelden analisten van ING vrijdag in een rapport. "Geen verrassingen, de outlook werd herhaald en is ook realistisch", stelden de analisten van de bank. Eurocommercial mikt voor 2024 op een direct resultaat van 2,30 tot 2,40 euro per aandeel. ING gaat uit van 2,35 euro. De huurinkomsten stegen in het eerste kwartaal met 3,6 procent op vergelijkbare basis, vooral dankzij indexaties, aldus ING. Maar door een lagere inflatie daalde het tempo van indexatie wel, hetgeen echter ook wel was voorzien, aldus ING. De analisten waren verder te spreken over de nieuwe contracten die Eurocommercial tekende in de afgelopen maanden. ING heeft een koopadvies op Eurocommercial met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag 2,1 procent naar 22,20 euro. Bron: ABM Financial News

