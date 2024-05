Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. De Amerikaanse indices koersen af op een sterk weekslot, waarbij donderdagavond de S&P 500 hoofdindex nog minder dan een procent onder zijn 'all time high' sloot. "Beleggers lijken weer wat optimistischer te zijn geworden, nadat de Federal Reserve aangaf dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is, wat beleggers weer wat gerust heeft gesteld. Een sterk kwartaalcijferseizoen heeft ook het vertrouwen in de vooruitzichten voor aandelen versterkt", zei analist Justin Blekemolen van online broker Lynx. Volgens CME Group wordt de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente tijdens zijn bijeenkomst in september zal verlagen geschat op ongeveer 50 procent. Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen op de agenda. De olieprijzen wisten vrijdagochtend weer wat terrein te boeken, mede vanwege de tekenen van een verbeterende economie in China. Een vat WTI-olie steeg 0,8 procent naar 79,87 dollar. De rente op de Amerikaanse staatsobligaties stabiliseerde wat na de dalingen van gisteren, als gevolg van de publicatie van het aantal nieuwe steunaanvragen en een obligatieveiling waar veel vraag naar was. De tienjaarsrente in de VS noteerde op 4,465 procent De euro/dollar noteerde op 1,0779. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0783 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0781 op de borden. Bedrijfsnieuws Groupon steeg voorbeurs ruim 10,0 procent, nadat de Amerikaanse aanbieder van voordeelcoupons donderdag nabeurs een vrijwel stabiele omzet rapporteerde over het eerste kwartaal, terwijl het verlies lager uitkwam. Novavax noteerde voorbeurs meer dan 50,0 procent hoger, na ondertekening van een co-exclusieve licentieovereenkomst met de Franse geneesmiddelenfabrikant Sanofi voor zijn Covid-vaccin vanaf 2025. Akamai Technologie boekte over het eerste kwartaal een aangepaste winst die de verwachtingen overtrof, terwijl de winstraming voor het lopende kwartaal onder de ramingen van analisten uitkwam. Het aandeel daalde voorbeurs circa 10,0 procent. SoundHound won voorbeurs 15,0 procent. De producent van technologie voor kunstmatige intelligentie boekte in de eerste drie maanden van 2024 een omzet van 11,6 miljoen dollar, een stijging van 73 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor het hele jaar wordt een omzet verwacht van 65 tot 77 miljoen dollar. JFrog verloor voorbeurs bijna 12,0 procent, nadat het sofwareontwikkelingsplatform de winst- en omzetverwachtingen over het eerste kwartaal overtrof. Ook Dropbox rapporteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het concern zei dat het dit kwartaal 18,16 betalende gebruikers had, tegen 17,9 miljoen een jaar eerder. Het aandeel steeg voorbeurs circa 1,6 procent. Yelp verloor voorbeurs circa 7,0 procent, nadat de het aanbevelingsplatform het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst boekte, maar met een tegenvallende outlook kwam. Marathon Digital Holdings steeg voorbeurs 1,3 procent. Het Bitcoin-mijnbedrijf rapporteerde over het eerste kwartaal een hogere winst, ondanks dat het zich geconfronteerd zag met operationele uitdagingen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 5.214,08 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 39.387,76 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 16.346,26 punten. Bron: ABM Financial News

