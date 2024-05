Geelen algemeen directeur Ajax ad interim Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Menno Geelen wordt op tijdelijke basis algemeen directeur van Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club vrijdag bekend. Intussen blijft de raad van commissarissen op zoek naar een permanente algemeen directeur. Er werd Geelen, die tot op heden commercieel directeur was, gevraagd deze periode te overbruggen. "Ik ben blij dat Menno dit wil doen. Hij is een prima directeur die zowel intern als extern draagvlak heeft en dat zelf heeft afgedwongen door de goede en succesvolle manier waarop hij zijn werk voor Ajax al jarenlang doet. Daarnaast is het goed voor Ajax dat Alex Kroes vol energie aan de slag is gegaan in zijn nieuwe rol. Wij hebben voor de maanden die voor ons liggen veel vertrouwen in het directieteam dat er nu staat", zei President-Commissaris Michael van Praag in een toelichting. Kroes, die de beoogde algemeen directeur was, maar hier van af moest zien vanwege mogelijke handel met voorkennis, heeft nu de taak van technisch directeur op zich genomen. Bron: ABM Financial News

