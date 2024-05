Beursblik: geen verrassingen bij B&S voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S zal vermoedelijk geen verrassingen laten zien bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de resultaten van het bedrijf op dinsdag. ING verwacht een kwartaalomzet van 504 miljoen euro, hetgeen een daling zou betekenen van circa 4 procent op jaarbasis. De daling schrijft Hollestelle toe aan de aanhoudend zwakke omzetontwikkeling van de likeurdivisie. In het vierde kwartaal daalde de omzet in dit segment met maar liefst 19,3 procent. B&S kwam halverwege april met de cijfers over 2023. "We verwachten niet dat het bedrijf aanpassingen doet aan de outlook voor heel dit jaar", aldus Hollestelle, die ook niet voorziet dat de marktontwikkelingen erg zijn veranderd ten opzichte van de laatste update van B&S. Voor 2024 gaat B&S uit van omzetgroei van circa 5 procent. Dat is aan de onderkant van de 5 tot 7 procent groei die B&S voor de periode 2024 tot en met 2026 voorziet. Voor de EBITDA-marge gaat de onderneming uit van 5 tot 6 procent, conform de doelstelling voor de komende drie jaar. ING heeft een koopadvies op B&S met een koersdoel van 7,25 euro. Bron: ABM Financial News

