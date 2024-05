Barclays verhoogt koersdoel ABN en KBC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) In aanloop naar de kwartaalcijfers van ABN AMRO en KBC volgende week, heeft Barclays de koersdoelen voor beide bankaandelen verhoogd. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Britse bank. De analisten verhoogden het koersdoel voor ABN AMRO van 18,50 naar 20,00 euro en voor KBC van 63,00 naar 67,00 euro. De adviezen blijven respectievelijk Overwogen en Gelijkgewogen. Barclays zit met de winsttaxaties voor ABN 8 procent boven de consensus en voor KBC 3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.