RBC verlaagt koersdoel Pharming

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft vrijdag het koersdoel voor Pharming verlaagd van 1,85 naar 1,65 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van RBC. "Het grootste risico voor ons koopadvies is een grote tegenslag voor Joenja, commercieel of op het vlak van de toezichthouders", aldus RBC. Het moet nu blijken hoe goed Pharming in staat is om APDS-patiënten op te sporen en onder behandeling te krijgen. Ook waarschuwt RBC voor eventuele nieuwe concurrentie voor Ruconest. KalVista­s kwam met positieve Fase 3 studiedata en een aanvraag bij de Amerikaanse FDA wordt vermoedelijk nog in de eerste helft van dit jaar ingediend. RBC denkt niet dat dit middel, Sebetralstat, beter is dan dat van Pharming, maar het gebruiksgemak is wel veel groter, omdat het middel oraal kan worden toegediend. RBC waardeert Ruconest op 0,87 euro per aandeel en Joenja op 0,83 euro. Het aandeel Pharming steeg vrijdag 0,1 procent naar 0,87 euro. Bron: ABM Financial News

