Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur hoger, vanwege hernieuwde verwachtingen voor mogelijke Fed-renteverlagingen later dit jaar.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 521,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 18.817,85 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 8.254,59 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 8.450,08 punten.

Beleggers krijgen er steeds meer vertrouwen in dat de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente, met name nadat donderdag bekend werd dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week flink is gestegen.

"Dit wijst op een afkoelende arbeidsmarkt en verhoogt de kans op een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank. Dit is goed nieuws voor de beurzen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens CME Group wordt de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente tijdens zijn bijeenkomst in september zal verlagen geschat op ongeveer 50 procent.

Uit het VK kwam het nieuws dat de Britse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,6 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,2 procent. Dat was ook beter dan de 0,4 procent die economen hadden verwacht.

Gisteren hintte ook de Bank of England op een renteverlaging. "We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag blijft voordat we de rente kunnen verlagen," zei Andrew Bailey, voorzitter van de BoE, donderdag in een toelichting op het rentebesluit. "Ik ben optimistisch dat het de goede kant op gaat."

De olieprijzen wisten vrijdagochtend weer wat terrein te boeken, mede vanwege de tekenen van een verbeterende economie in China. Een vat Brent olie steeg 0,3 procent naar 84,13 dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag vrijwel stabiel op 4,451 procent, terwijl de Duitse bund 3 basispunten lager noteerde op 2,4670 procent

De euro/dollar noteerde op 1,0779. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0783 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0781 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Zalando 2,3 procent, Deutsche Post steeg 1,9 procent en Infineon noteerde 2,2 procent hoger. Symrise daalde 1,5 procent, terwijl BASF 1,2 procent moest prijsgeven.

In Parijs was Legrand de grootste stijger met een winst van 2,8 procent, Societe Generale won 2,6 procent en ArcelorMittal steeg 2,6 procent.

Technologiefondsen ASML en ASMI stegen in Amsterdam met 1,4 procent en Besi won 0,9 procent.

In Brussel ging Elia aan kop met een winst van ruim 2,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 5.214,08 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.