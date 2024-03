Slotcall: AEX perst er een record uit, ondanks offday van de chippers

Het is op kousevoeten, maar de AEX zet vandaag toch gewoon weer een nieuw intraday-record én een nieuwe hoogste slotstand in de boeken.

De eindstand van 879,10 is maar 0,08% hoger dan het slot van gisteren, maar een record is een record. En al met al is het nog een puike prestatie ook, gezien de offday van zowel Shell als de chippers. Met name die laatste doen de laatste tijd juist vaak het zware werk voor de Amsterdamse index.

Stijger van de dag is Ebusco (+7%), dat de laatste tijd in een vallen-en-opstaan-patroon is beland. Hoewel het dit jaar per saldo nog altijd meer vallen dan opstaan is geweest. Vandaag bestaat de hele top-3 uit opkrabbelende smallcaps, want ook NXFiltration (+3%), dat bekend maakte €25 miljoen te hebben opgehaald, en Accsys (+5%) stijgen overtuigend.

Wellicht het begin van een algehele inhaalslag van smallcaps? De koersrally op zowel Wall Street als de Europese beurzen is tot nu toe bepaald niet breed gedragen. Het zijn vooral een handjevol largecaps die zorgen voor recordstanden op de financiële markten, en dan hoofdzakelijk uit de hoek van de techaandelen. Dat maakt laag gewaardeerde smallcaps steeds interessanter om op te rapen. Dit is wat Martin Crum er vandaag over schreef:

Chips: VS versus China

In de wereld van de largecaps, met name de grote techbedrijven, begint regelgeving en geopolitiek een steeds grotere factor van belang te worden - vanuit het oogpunt van de bedrijven vooral een remmende factor. Het is de VS menens om China niet te laten meespelen op het allerhoogste technologische chipniveau; vandaag vroeg de regering Biden aan zijn bondgenoten om onderhoudswerk aan chipmachines te beperken, om Chinese ambities op dit vlak nog verder te dwarsbomen.

Kennen we chipmachine-bedrijven bij Amerikaanse bondgenoten? Oh ja, die staan aan het Damrak genoteerd. En ze bungelen vandaag ook niet toevallig allemaal onderaan het koersenscherm. Besi (-2,2%) krijgt de hardste tik, ASML (-0,6%) houdt de schade het meest beperkt. China zit ondertussen ook niet stil en heeft aangekondigd om computers en servers met chips van Intel en AMD te gaan uitfaseren. Zogenaamd omdat deze niet veilig en betrouwbaar zouden zijn. Uiteraard is dit een reactie op Amerikaanse restricties en de recente sancties tegen Huawei.

"Het is niet geheel duidelijk hoeveel omzet Intel haalt uit verkopen aan de Chinese overheid, maar waarschijnlijk valt de impact mee. Als de restricties zich verder uitbreiden, kan dat het concern wel zwaarder raken," zegt Ivo Breukink in zijn analyse op IEX:

Optietip: Stoxx Europe 600

Nog even over die small (en mid) caps: als de kleinere aandelen daadwerkelijk gaan inhalen, dan worden ook indices met een bredere basis interessanter dan largecap-indices als de Euro Stoxx 50. Denk dan bijvoorbeeld eens aan de Stoxx Europe 600, een index van 600 Europese bedrijven die relatief laag gewaardeerd is en in tegenstelling tot de Euro Stoxx 50 ook bedrijven buiten de eurozone (bijvoorbeeld Brits en Zwitsers) bevat.

De optietip van Hildo Laman rcht zich vandaag geheel op een mogelijke opleving van deze brede Europese index:

De brede markt

De AEX doet het slechter dan andere Europese beurzen, dankzij zwakke Shell & chippers

Wall Street doet het kalm aan, Nasdaq iets lager, S&P 500 op een kleine plus

De Amerikaanse 10-jaarsrente daalt 4 basispunten, in Europa heerst er rust aan het rentefront

De olieprijs (Brent) is weer teruggezakt tot onder de $86 en consolideert iets boven de $85

Goud neemt weer een aanloopje richting $2.200, bitcoin is onder $70K gedipt

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

Smallcaps aan de top dus, de bloemen gaan naar Ebusco (+7%)

In de AEX is Adyen (+2,2%) de sterkste speler, geholopen door een koopadvies van Sanford C. Bernstein

Prosus (+1,3%) ligt goed nadat Tencent zich tetgen de markt in goed staande hield in Hongkong

UMG (+1,0%) gaat in K-pop en dat valt goed

IMCD (+0,6%) doet een overname maar is een AEX-middenmoter

Shell (-1,3%) vergezelt de chippers onderin de AEX

Flow Traders (+2,5%) stijgt zowaar tegen de volatitliteit in

Het is even stil rond Allfunds (-2,5%), er lijkt wat speculatieve overnamelucht uit te lopen

Adviezen

Upgrades voor Adyen en LVMH, Berenberg waardeert de hele Europese autosector op.

Sanford C. Bernstein & Co verhoogt het houdadvies voor Adyen naar kopen (koersdoel €1.620)

Barclays verhoogt het advies voor LVMH naar kopen (koersdoel € 937,00)

Berenberg verhoogt het koersdoel van BMW naar € 110,00 (houden)

Berenberg verhoogt het koersdoel van Mercedes-Benz naar € 86,00 (kopen)

Berenberg verhoogt het koersdoel van Volkjswagen AG naar € 136,00 (kopen)

Berenberg verhoogt het koersdoel van Renault naar € 52,00 (kopen)

Berenberg verlaagt het koopadvies voor Stellantis naar houden (koersdoel €29)

Agenda

Vrijdag zijn veel beurzen dicht, dus het is een - voor deze tijd - nog relatief drukke donderdag, met vooral veel Amerikaanse macrodata.

07:00 InPost Q4-cijfers

07:30 Fastned jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen feb

08:00 VK economische groei Q4 (def)

09:00 Randstad ex €2,28 dividend

09:55 Duitsland werkloosheid mrt

13:30 VS steunaanvragen - wekelijks

13:30 VS economische groei Q4 def

14:45 VS inkoopmanagersindex Chicago mrt

15:00 VS aanstaande woningverkopen feb

15:00 VS consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) mrt

En dan nog even dit

Hoe rijk zijn rijke landen zonder hun rijkste regio's? Pijnlijk voor het Verenigd Koninkrijk. En: Alkmaar....?

In Amerika nemen aandelenfonds-beleggers winst

De lonen gaan de goede kant op, ziet de ECB

