Media: VS wil beperking onderhoud Chinese chipmachines Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Washington heeft zijn bondgenoten gevraagd om onderhoudswerk aan machines voor de fabricage van chips te beperken, om Beijings ambitie om de modernste halfgeleiders te fabriceren te dwarsbomen. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag. "Wij zetten in op het niet onderhouden van deze cruciale componenten, dus dat zijn gesprekken die we met nze bondgenoten voeren", zei onderminister voor Handel Alan Estevez woensdag tegen verslaggevers. Hij zei ook dat de VS leveranciers van apparatuur niet wil beperken in het onderhoud van minder geavanceerde onderdelen die Chinese bedrijven ook zelf kunnen repareren. De Amerikaanse overheid werd verrast toen Huawei Technologies in 2023 een nieuwe 5G-smartphone introduceerde met een geavanceerde 7-nanometer-chip die is gemaakt in China. Huawei en partner Semiconductor Manufacturing hadden nog wel buitenlandse apparatuur van Amerikaanse leveranciers waaronder Applied Materials en de Nederlandse leverancier ASML nodig om die chip te maken, aldus Bloomberg. Sinds die doorbraak bij Huawei roept Washington op om de toegang van China tot de modernste technologie te beperken. Applied Materials en Amerikaanse sectorgenoten mogen hun apparatuur bij bepaalde Chinese bedrijven niet onderhouden, maar bedrijven in Nederland, zoals ASML, en Japan, zijn daartoe niet gehouden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.