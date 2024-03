Universal Music aan de slag met K-pop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft een deal gesloten om de komende tien jaar muziek van het op K-pop gerichte muzieklabel HYBE te distribueren. Dit maakte het muziekbedrijf met een notering in Amsterdam dinsdagavond nabeurs bekend. UMG, 's werelds grootste muziekbedrijf, en HYBE zullen samenwerken op het gebied van artiestenpromotie en marketing in Noord-Amerika onder leiding van Scooter Braun. Braun is de voormalige manager van sterren als Ariana Grande en Justin Bieber en de huidige CEO van HYBE America. Onderdeel van de deal is ook een samenwerking met HYBE's Weverse, een platform voor artiesten om met hun fans te communiceren. UMG en HYBE werkten in 2017 voor het eerst samen via een distributieovereenkomst in Japan voor K-popgroep BTS. Financiële details maakte UMG niet bekend. Het aandeel UMG sloot dinsdag 0,1 procent lager op 26,90 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.