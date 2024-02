Slotcall: Rozen zijn rood, koersen zijn groen, bitcoin passeert $1 biljoen

Rozen zijn rood en koersen zijn groen op deze Valentijnsdag. Goed, de stijging houdt niet over, maar na de tik omlaag van gisteren pakt de AEX vandaag de positieve draad weer op met een voorzichtige +0,12%

Ook Wall Street ging na de dip van gisteren vandaag weer over op business as usual en dan hebben we het tegenwoordig vooral over toekijken hoe Nvidia alles en iedereen achter zich laat.

Na eerder deze week al Amazon, ging het boegbeeld van de AI-revolutie vandaag ook Alphabet voorbij en bereikte daarbij een beurswaarde van meer dan $1.800 miljard.

Nvidia outstrips Alphabet as third largest US company by market value #MarketScreener https://t.co/smFUihRnCB — MarketScreener (@Marketscreener1) February 14, 2024

De Top-5 aandelen in de Amerikaanse markt zijn inmiddels goed voor 25% van de totale beurswaarde, waarmee de Amerikaanse beurs volgens Deutsche Bank nu meer topzwaar is geworden dan in de jaren 2000 en 1929 en vergelijkbaar met de 'Nifty Fifty'-jaren in de seventies.

Geen jaren waar een beurshistoricus een vrolijk gezicht bij trekt, maar niet iedere geschiedenis hoeft zich te herhalen, natuurlijk.

Bitcoin weer door $1 biljoen

Nog een groot bedrag: alle bitcoins zijn samen voor het eerst sinds 2021 weer meer dan $1 biljoen waard. De koers van het digitale goud heeft het alweer een poosje op de heupen. en noteert nu op $51,754. Niet zo groot nog, zegt Jeroen Blokland, maar 1,6% van de totale mondiale obligatiemarkt klinkt toch al wel behoorlijk substantieel voor een cryptovaluta.

So, #Bitcoin's market cap is back above USD 1 trillion. But exactly how big is that? Well, not very big.

At its current market cap, Bitcoin equals 1.6% of the market cap of bonds and 1.1% of stocks. https://t.co/CyWd1J7cyR pic.twitter.com/y2LPbiRU0q — jeroen blokland (@jsblokland) February 14, 2024

Alfen wint eindsprint

Op het Damrak was het vandaag jaarcijferdag en we mogen concluderen dat die over het algemeen goed werden ontvangen. Vopak en Alfen wisselden stuivertje voor de nummer één-positie en de laatste won die strijd met een eindsprintje die het aandeel net over de +10% tilde.

Opvallend bij Alfen was dat de resultaten eigenlijk gewoon redelijk in lijn met de verwachtingen waren, zonder opvallende verrassingen. Toch lijken de vooruitzichten de goede kant op te draaien, reden voor DeGroof Petercam om het koersdoel op te krikken (maar het advies te verlagen).

Ook Vopak presteerde ongeveer zoals verwacht, maar het tankopslagbedrijf verraste wél, met niet alleen een dividendverhoging, maar ook een aandeleninkoopprogramma van €300 miljoen.

Verrassend Vopak pakt flink uit voor aandeelhouders https://t.co/0yHZF75PSv — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 14, 2024

Verrassend sterk ABN Amro

In de AEX kwamen zowel, Ahold Delhaize, ABN Amro en Heineken door met Q4-cijfers. Als we de dagkoers als applausmeter mogen beschouwen, was de meeste bijval voor die van ABN Amro (+6,6%).

Het vierde kwartaal was, in de woorden van analist Martin Crum, "verrassend sterk", met hoger dan verwachte rentebaten en geen voorzieningen voor slechte leningen. Alleen de kostenstructuur kan beter en de doelstellingen zouden wel wat ambitieuzer mogen, vindt Crum. Zijn hele analyse vindt u hier:

ABN Amro Goed dividend en heldere haalbare doelstellingen voor 2026 https://t.co/sxtsxBWDKC — IEX.nl (@IEXnl) February 14, 2024

Ahold presteerde gelukkig weer eens beter dan verwacht en daar werd opgetogen op gereageerd. De vraag is wanneer Ahold Delhaize zijn overnameplannen in de VS gaat omzetten in daden.

De grote dissonant van de dag was Heineken (-6,4%) dat in diverse markten problemen had en bovendien een teleurstellende outlook voorschotelde. "De vierde misser op rij," aldus een kribbige analist. Wat de IEX Beleggersdesk ervan vindt leest u hier:

Heineken: Vietnam en Nigeria liggen dwars https://t.co/eodMjm8M0q — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 14, 2024

De brede markt

Gemengd beeld in Europa, met stijgende (Frankrijk, Italië, Duitsland) en dalende (België, Spanje) markten

Sterk optreden van de AMX (+1,2%, met dank aan Alfen en Vopak) en AScX (+1,1%) vandaag

Wall Street staat in de plus, maar doet het rustig aan

Eurodollar beweegt ook niet al te veel en staat op $1,0730

De olieprijs houdt het opwaartse momentum vast

Bitcoin doet dat zeker ook (zie hierboven), terwijl goud juist wegzakt tot onder $2.000

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

ABN Amro (+6,6%) mag vandaag voorin de AEX-bus zitten, na een vrolijke ontvangst van de cijfers

Ahold Delhaize (+2,7%) ligt ook goed na de jaarcijfers, en zit daarmee voorin de EuroStoxx 50-bus

Dat duo wordt gevold door het AI-geïnspireerde kwartet RELX, Wolters Kluwer, ASMI en Besi, die allemaal meer dan 1% stijgen

Goldman Sachs verhoogt het koersdoel voor Adyen (+0,2%) naar €2.000

Heineken is de dissonant (zie hierboven) op -6,4%

Stijger van de dag is Alfen, zie hierboven

Kort daarop volgt Vopak dat uit(vo)pakt voor haar aandeelhouders (+9,5%)

OCI keert 'minstens €3 miljard' uit aan aandeelhouders, en denkt aan verdere uitverkoop. Beleggers nemen daar getuige de slotstand vrij gelaten (+0,3%) kennis van, maar de rit van vandaag zag ook nog even -3,6% op het bord

In BAM (+2,3%) wordt wat vooruitgelopen op de cijfers van morgen

De agenda

Een ouderwetse Q4-cijferdag morgen, met veel mooie namen, en op de koop toe nog een paar potentiële macro-market movers uit Amerika.

22:00 Cisco Q4-cijfers

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 NL werkloosheid jan

07:00 BAM jaarcijfers

07:00 DSM-Firmenich jaarcijfers

07:00 Fagron jaarcijfers

07:00 Vastned jaarcijfers

07:00 Renault Q4-cijfers

08:00 RELX jaarcijfers

09:00 Shell ex $0,344 dividend

14:30 VS detailhandelsverkopen jan

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS Empire State index feb

14:30 VS 'Philly Fed' Index feb

18:00 Euronext jaarcijfers

22:00 Doordash jaarcijfers

En dan nog even dit

Zo, dat was de recessie

De Nederlandse economie verliet de recessie in het vierde kwartaal van 2023. Lees hier wat voor een omslag heeft gezorgd, na 3 kwartalen van krimp [Engels]: https://t.co/ERg29rp9Bs #ING Research — Marcel Klok (@klok_marcel) February 14, 2024

Geef goud als je van elkaar houdt. Maar geen mijnen.

Er zijn mensen die goudmijnen een fijne belegging vinden, want het is mooie exposure naar goud met wat leverage. Maar hier de goudmijnen etf vs de goudprijs.

Niet zo fijn. pic.twitter.com/W3hXyXg1EL — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 14, 2024

Wonder-vermageringsmiddel heeft nóg een wondertoepassing?

New data suggest Ozempic and other weight-loss drugs might help treat depression. If that's true, says @lisamjarvis, it changes the conversation around insurance coverage https://t.co/w8skLzokDK via @opinion — Bloomberg (@business) February 14, 2024

De Amerikaanse AFM waarschuwt voor het al te losjes rondstrooien van de term 'AI' door bedrijven die hun koers een zetje willen geven