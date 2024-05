Coinbase verslaat verwachtingen ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase Global heeft in het eerste kwartaal de verwachtingen ruimschoots verslagen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse cryptoplatform. In de verslagperiode kwam er een winst per aandeel van 4,40 dollar in de boeken, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,15 dollar. In het eerste kwartaal een jaar geleden boekte Coinbase nog een verlies van 0,34 dollar per aandeel. Het bedrijf zei dat het nettoresultaat in het eerste kwartaal profiteerde van 737 miljoen dollar aan mark-to-marketwinsten vóór belastingen op cryptoactiva, waarvan het grootste deel niet werd gerealiseerd. De omzet steeg van 773 miljoen naar 1,64 miljard dollar, waar de markt rekende op 1,36 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2023 kwam er een winst per aandeel van 1,04 dollar in de boeken op een omzet van 954 miljoen dollar. Coinbase leverde nabeurs 2 procent in, na een winst voor het aandeel van 9 procent in de reguliere handel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

