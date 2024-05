Olieprijzen consolideren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen wisten donderdag te consolideren na een forse daling een dag eerder. Bij een settlement van 78,95 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,1 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent werd na een volatiele sessie 0,3 procent duurder. De oliemarkten stonden woensdag nog stevig onder druk in reactie op de stijgende Amerikaanse olievoorraden. Ondertussen houden oliehandelaren de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar Israël en Hamas onderhandelen over een wapenstilstand. Het voorraadrapport was erg zwak, met een grotere toename van de voorraden dan verwacht, zei Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. De Energy Information Administration rapporteerde woensdag onverwacht een stijging van de ruwe olievoorraden met 7,3 miljoen vaten voor de week eindigend op 26 april. Analisten hadden gemiddeld een afname van 2,5 miljoen vaten voorspeld. Het rapport toonde ook een stijging van de benzinevoorraden met 300.000, terwijl de voorraden stookolie met 700.000 vaten daalden. Volgens Robert Yawger van Mizuho Securities is het fundament voor de oliemarkten zwak in een periode waarin dit juist sterk zou moeten zijn, zo richting het zomerseizoen. "Relatieve zwakte in vraag en aanbod zijn reden tot bezorgdheid," volgens de energie-analist. Lynch van Strategic Energy & Economic Research voegde toe dat "in combinatie met de mogelijkheid van een wapenstilstand in het Midden-Oosten en hogere rentetarieven, de vooruitzichten niet goed lijken" voor olie. De ruwe olieprijzen liggen op weekbasis ook op koers voor verliezen, nu een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas de risicopremie uitholt die wordt toegeschreven aan zorgen over het potentieel voor een bredere oorlog in de regio. Lynch gelooft dat de markt licht zou kunnen stijgen rond Memorial Day, maar daarna zou de handel "vlak" kunnen zijn, tenzij de olievraag tijdens de zomermaanden echt robuust is. Bron: ABM Financial News

