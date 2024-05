Koersalarm: Paramount in de lift door overname-interesse Sony Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sony Pictures en Apollo Global Management hebben een bod van 26 miljard dollar uitgebracht op Paramount Global. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag op basis van informatie van ingewijden. Het bod, het tweede door private-equitygigant Apollo, werd woensdag ingediend in een biedingsbrief die werd ondertekend door Sony Pictures topman CEO Tony Vinciquerra en Aaron Sobel, een partner bij Apollo, volgens de zakenkrant. Het bod vormt volgens de bronnen een startpunt voor besprekingen en is niet bindend. De aandelen van Paramount stegen in reactie op het nieuws bijna 13 procent. Bron: ABM Financial News

