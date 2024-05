Apple verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan een jaar eerder, waardoor de omzet daalde, maar de winst en omzetcijfers waren beter dan verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalresultaten van de Amerikaanse techreus. "Vandaag rapporteert Apple een omzet van 90,8 miljard dollar voor het kwartaal van maart, inclusief een recordomzet voor Services", zei CEO Tim Cook. In het tweede kwartaal van 2023 behaalde Apple nog een omzet van 94,8 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden voor dit afgelopen kwartaal op een omzet van 90,4 miljard dollar. In China was sprake van een krimp van circa 8 procent, bij een totale omzet van 16,4 miljard dollar. In het eerste kwartaal kromp de omzet in China nog met bijna 13 procent. Door een afnemende vraag, omdat iPhones niet langer gebruikt mogen worden door Chinese ambtenaren, heeft Apple in het land prijsverlagingen doorgevoerd. Iets meer dan de helft van de totale omzet van het bedrijf kwam in het tweede kwartaal uit de verkoop van iPhones. Apple verkocht voor bijna 46 miljard dollar aan toestellen, waar analisten rekenden op 46,3 miljard dollar. In het tweede kwartaal van vorig jaar verkocht Apple voor 51,3 miljard dollar aan iPhones. In het eerste kwartaal, de periode van drie maanden tot en met eind december, leverden de totale iPhone-verkopen Apple nog 69,7 miljard dollar op, terwijl de totale omzet destijds uitkwam op 119,6 miljard dollar. De omzet bij Services steeg afgelopen kwartaal van 20,9 naar 23,9 miljard dollar. De verkoop van iPads daalde van 6,7 miljard tot 5,6 miljard dollar. De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 7,5 miljard dollar, van 7,2 miljard dollar in het tweede kwartaal een jaar geleden. Bij wearables, home en accessoires daalden de opbrengsten op jaarbasis van 8,8 miljard tot 7,9 miljard dollar. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 23,6 miljard dollar, van 24,2 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 1,53 dollar was beter dan de 1,51 dollar die werd voorspeld door analisten. "Gezien ons vertrouwen in de toekomst van Apple en de waarde die we in ons aandeel zien, heeft de raad van bestuur toestemming gegeven voor een extra inkoop van aandelen ter waarde van 110 miljard dollar. Daarnaast verhogen we voor het twaalfde jaar op rij ons kwartaaldividend", zei CFO Luca Maestri. Het dividend werd met 4 procent verhoogd naar 0,25 dollar. Afgelopen jaar steeg het dividend ook met 4 procent. In de nabeurshandel steeg het aandeel Apple donderdag 6 procent. Bron: ABM Financial News

