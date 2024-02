Beursblik: weer misser voor Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De outlook van Heineken voor 2024 betekent dat de analistenconsensus voor de winst met 15 procent omlaag zal gaan. Dit stelde analist Reg Watson van ING woensdag in een rapport. De analist is weinig te spreken over de prestaties van Heineken en sprak van "de vierde misser op rij" en verwacht dat het hier niet bij blijft. Watson heeft dan ook een verkoopadvies op Heineken met een koersdoel van 69,54 euro. Het aandeel Heineken daalde woensdag met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.