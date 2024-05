Solide groei UMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Universal Media Group heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere omzet en aangepast resultaat geboekt, profiterend van de successen van onder meer Taylor Swift, Ariana Grande en Olivia Rodrigo. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak donderdag nabeurs. "Ons strategisch plan zorgt opnieuw voor een sterke start van het jaar, wat tot uiting komt in onze resultaten en in de uitzonderlijke prestaties van onze artiesten over de hele wereld", zei CEO Lucian Grainge in een toelichting. UMG boekte afgelopen kwartaal een 5,8 procent hogere omzet op jaarbasis van 2,6 miljard euro, met een solide groei in alle segmenten, volgens het bedrijf. De omzet uit streaming nam op jaarbasis met 8,9 procent toe. De omzet uit abonnementen steeg met 10,7 procent op jaarbasis. Verder boekte Music Publishing een groei van 16,7 procent. De aangepaste EBTDA kwam uit op 591 miljoen euro, een stijging van 13,2 procent op jaarbasis. De EBITDA-marge steeg in het eerste kwartaal met 1,5 procentpunt naar 22,8 procent. Eerder vandaag werd al bekend dat UMG een nieuwe licentiedeal heeft gesloten met TikTok. De deal moet leiden tot hogere vergoedingen voor artiesten en liedjesschrijvers en een verbeterde bescherming tegen generatieve AI. Het aandeel Universal Music Group sloot donderdag 0,8 procent hoger op 27,91 euro. Bron: ABM Financial News

