Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Adyen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.600 naar 2.000 euro, met behoud van het koopadvies, na de resultaten over het tweede halfjaar. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Die update liet herstel van de omzet en de marge zien, wat de sterke fundamentele positionering van Adyen onderstreept, volgens de zakenbank. Hoewel de aandelenkoers al sterk is gestegen, denkt Goldman Sachs dat Adyen nog verder kan profiteren van een versnelling van de omzetgroei en stijgende marges op de middellange termijn. De "sweet spot", aldus de analisten. De zorgen dat Adyen marktaandeel zou verliezen verdwijnen intussen naar de achtergrond, ook omdat concurrenten uitspraken doen over prijsdiscipline, terwijl Adyen in de VS belangrijke klanten in de wacht heeft gesleept zoals Cash App. Goldman Sachs rekent inmiddels alweer op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van circa 25 procent in de periode 2024 tot en met 2026, afgezien van wisselkoerseffecten. De EBITDA-marge zou in 2026 weer richting 60 procent moeten klimmen. Kijkend naar recente nieuwe klanten zoals Shopify, Klarna en Bill.com, denkt Goldman Sachs dat de markt onderschat hoe veel groei dat kan opleveren, en ook hoe de matiging van de investeringen, door minder personeel aan te nemen, kan bijdragen aan hogere marges. Bron: ABM Financial News

