Update: OCI keert minimaal 3 miljard dollar uit

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2023 de resultaten flink zien teruglopen en besloot het dividend op te schorten, in aanloop naar een uitkering van minimaal 3 miljard dollar uit de verkoopopbrengst van twee desinvesteringen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de kunstmestfabrikant.

CEO Ahmed El-Hoshy sprak van een "uitdagend jaar" voor OCI, waarin een belangrijke transformatie plaatsvond.

In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 45 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 54 procent terugliep tot 310 miljoen dollar.

OCI verklaarde deze afnames door prijsdalingen, die deels werden opgevangen door lagere gasprijzen in Europa en de VS. Op kwartaalbasis steeg de aangepaste EBITDA wel met 28 procent als gevolg van een herstel in de ammoniakprijzen.

Onder de streep restte er afgelopen kwartaal een nettoverlies van 46 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een nettowinst van 205 miljoen dollar geboekt.

Zakenbank Jefferies vond de resultaten tekortschieten, hoewel deze nipt beter waren dan de consensus.

De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 16 miljoen dollar. Dat was nog 416 miljoen dollar vorig jaar.

De nettoschuld kwam uit op 3,7 miljard dollar met een schuldratio van 3,1 per eind december.

OCI kondigde in december de verkoop aan van een belang van 50 procent in Fertiglobe, terwijl ook het volledige belang in Iowa werd verkocht na een strategische beoordeling in maart 2023. Dit levert netto 6,2 miljard dollar aan contanten op. Naast dat OCI de schulden wil verlagen, zal meer dan 3 miljard dollar worden gebruikt om terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.

OCI besloot wel om het reguliere dividend tijdens de transitieperiode op te schorten, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Degroof Petercam was te spreken over de beloofde aandeelhoudersbeloning, hoewel dit geen verrassing was volgens de bank, en besloot het koersdoel te verhogen van 29 naar 31 euro.

OCI verwacht als gevolg van de herstructureringsplannen wel de kosten omlaag te brengen in de komende jaren. OCI blijft de verdere strategische opties bekijken.

Het aandeel OCI daalde woensdag met 2,1 procent.

Update: om meer informatie, CEO, analisten en koersreactie toe te voegen.