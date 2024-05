Galapagos handhaaft verwachte cashburn

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de cashburn voor het lopende jaar gehandhaafd, terwijl de R&D-kosten in het eerste kwartaal van 2024 opliepen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

"Terwijl we vooruitkijken naar het komende jaar, streven we ernaar om belangrijke vooruitgang te boeken in onze klinische programma's, het bereiken van wettelijke mijlpalen om de klinische ontwikkeling van onze CAR-T programma's in de VS te starten en het uitbreiden van ons gedecentraliseerde CAR-T netwerk in de VS en Europa", zei CEO Paul Stoffels in een toelichting op de resultaten.

"We blijven mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling evalueren die passen in onze strategie om onze pijplijn van potentiële 'best-in-class' onderzoeksgeneesmiddelen in onze therapeutische aandachtsgebieden oncologie en immunologie te versnellen en uit te breiden", zei het bedrijf verder.

Galapagos rekent voor 2024 nog altijd op een cashburn van 280 tot 320 miljoen euro, waar dat in 2023 nog 415 miljoen euro was.

Galapagos begon dit jaar met de afronding van de verkoop van de Jyseleca-activiteiten aan Alfasigma met een vooruitbetaling van 50 miljoen euro, 120 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen en nadien nog royalty's.

In de maand januari behaalde Galapagos een omzet van ruim 11 miljoen euro uit Jyseleca. Vanaf 1 februari gingen de opbrengsten uit het middel, in totaal 26,7 miljoen euro in het eerste kwartaal, volledig naar Alfasigma.

De R&D-kosten stegen in het eerste kwartaal van 52,5 naar 71,6 miljoen euro. Deze stijging werd voornamelijk verklaard door hogere kosten voor CAR-T en small molecule programma's in oncologie, zei het bedrijf.

De kaspositie noteerde eind maart 2024 op 3,56 miljard euro, van 3,7 miljard euro eind december en ruim 4 miljard euro eind maart 2023.

In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde Galapagos een geconsolideerde omzet van 62,4 miljoen euro, tegen 58,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het operationeel resultaat kwam uit op ruim 33 miljoen euro negatief. In het eerste kwartaal van 2023 kwam een operationeel verlies van 14,2 miljoen euro in de boeken. Onder de streep bleef een nettowinst uit voortgezette activiteiten over van 23,5 miljoen euro, tegenover een verlies van 11,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Galapagos sloot donderdag 2,9 procent hoger op 27,34 euro.