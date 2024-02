Degroof Petercam haalt Alfen van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het advies voor Alfen verlaagd van Kopen naar Houden, maar verhoogde wel het koersdoel van 60,00 naar 66,00 euro. Dit bleek uit een rapport van Joren Van Aken. Volgens Van Aken waren de resultaten die Alfen dinsdagavond presenteerde in lijn met de verwachtingen op het gebied van omzet en brutomarges, maar viel de EBITDA iets tegen, hoewel nog steeds iets hoger dan de consensus. Volgens de analist is het belangrijkste positieve de aanhoudende verbetering bij de voorraadafbouw bij EV Charging. "Helaas beschouwen veel beleggers Alfen slechts als een EV Charging-aandeel, hoewel EV Charging 'slechts' ongeveer 30 procent van de omzet bedraagt", schreef de analist. Nu dat segment zich herstelt, verandert het sentiment rond het aandeel, zoals wel is gebleken uit het koersherstel van grofweg 90 procent sinds de dip in oktober 2023. Gezien de positieve vooruitzichten verhoogde de zakenbank dan ook het koersdoel, echter gezien de recente stijging van het aandeel en stevige herwaardering ziet de zakenbank nog slechts een beperkt opwaarts potentieel ten opzichte van de huidige koersniveaus. Daarom ging het advies van Kopen naar Houden. Het aandeel Alfen noteerde woensdagochtend 0,4 procent hoger op 57,55 euro. Bron: ABM Financial News

