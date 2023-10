Voorbeurs is het weer tussen hoop en vrees en er wachten cijfers

De AEX indicatie is -0,3% na een nerveus rondje Wall Street.

Bloomberg weet precies hoe het zit? Eerst was er al dat tegenvallende inflatiecijfer en toen:

Just when it looked like stocks were making a bullish turn, a troubling Treasury auction slammed the brakes on the market’s momentum. The $20 billion 30-year Treasury auction went off at the highest rate since 2007 at 1 p.m. in New York Thursday.

Within minutes the S&P 500 Index tumbled, falling as much as 1.2% before regaining its footing. The Cboe Volatility Index, also known as the VIX or Wall Street’s fear index, spiked above 17. And the selloff in the small-cap Russell 2000 Index accelerated, pushing it to it’s lowest close in months.

Dit is die dertigjaars, zo maar ineens een slordige twintig basispunten er bij. Het geeft eens te meer aan hoe nerveus de rentemarkten zijn. We doen het vandaag met de cijfers TomTom, NSI en een paar Amerikaanse grootbanken, ofwel het cijferseizoen begint echt. Oh ja, vrijdag de dertiende heeft géén track rcord.



Het overzicht nu:

Europese futures openen -0,2 à -0,4%

De Amerikaanse staan +0,1%

In Azië noteren de markten tienden tot 1% lager, met weer Hong Kong als uitschieter, -2,2%. De Hang Seng Tech Index zakt zelfs 3,5%

Alibaba -3,6%

Tencent -3,2%

Country Garden -1,3%

TSMC +0,6%

Samsung -1,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +3,7% op 16,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -0,6% op 126,4

De dollar zakt 0,1% naar 1,0545

Goud stijgt 0,4%, olie loopt 0,8% à 0,9% op en crypto loopt 0,3% op. Bitcoin staat nu op $26.808,46

De rentes:



Hier de AEX en onze (tienjaars) rente, het blijft kat- en muisspel. Durft er trouwens als iemand eindejaarsrally te roepen?



De index wordt wel goedkoper op basis van de analistenverwachtingen:



TomTom heeft Q3-cijfers met wat beter en mindere resultaten dan verwacht, de vrije kasstroom valt wel mee dik mee en het bedrijf herhaalt de outlook.



Hier is die outlook:



NSI heeft ook een trading update en spreekt van veel uitdagingen. Minder winst, maar het fonds herhaalt de outlook:



De cijfers:



Nog eentje, Birkenstock ging gisteren weer fors onderuit. Wat een zeperd na twee dagen voor de inschrijvers à $46, die staan al op -18,4%!



De Chines inflatie van vannacht:



Meer:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,5%

S&P 500 -0,6%

Nasdaq Composite -0,6%

Nasdaq 100 -0,4%

Russell 2000 -2,2%

SOX +0,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index -3,4%

Wall Street's main indexes fell as bond yields rose, after data showed consumer prices increased more than anticipated in September, clouding the Federal Reserve's interest rate outlook

Read more: https://t.co/7rSjfCtUTZ pic.twitter.com/Izemepm9Gz — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2023



Gaat de staat zelf beleggen?

EXCLUSIVE: China is considering forming a state-backed stabilization fund to shore up confidence in its $9.5 trillion stock market



Citaat Bloomberg:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. has received an extension to its exemption from US trade sanctions on China, allowing it to continue acquiring advanced chip equipment for its operations there, according to a senior Taiwanese official.



TSMC’s operations in China remain normal, Taiwan’s Minister of Economic Affairs Wang Mei-hua told reporters in Taipei on Friday, without providing further details about the waiver, such as how long it is effective for. TSMC was expected to have its waiver renewed for a year, the Wall Street Journal reported earlier.



The world’s biggest contract chipmaker has a modest campus in a Shanghai suburb and also operates a site in the southern Chinese city of Nanjing, making 16-nanometer chips, roughly four generations behind leading-edge technology.

TSMC has received an extension to its exemption from US trade sanctions on China, allowing it to continue acquiring advanced chip equipment for its operations there, according to a senior Taiwanese official



Dit kan er ook nog wel bij:

In a surprise move, the United Auto Workers expanded their strikes among the Big Three automakers by shutting down Ford's biggest plant as the automaker refused to move further in contract bargaining.



Rond het middaguur zijn er cijfers van de grootste Amerikaanse bank van $423,74 miljard:

JPMorgan chief Dimon warns of 'ripple effects' from Middle East violence



Daar zijn ze al:

Simplify Asset Management to roll out ETFs based on AI-driven stockpicking



Nog eentje dan?

Our magnificent new TV ad ?? https://t.co/0LRcjlaGsL — Jitse Groen (@jitsegroen) October 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.