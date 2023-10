Winstdaling voor NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het derde kwartaal een lagere EPRA-winst behaald. Dit meldde het vastgoedbedrijf vrijdagochtend. NSI sprak van een uitdagend operationeel klimaat en een reeks uitdagingen voor de vastgoedsector als geheel. Die moet na de laatste crisis een nieuw evenwicht vinden, terwijl het afwikkelen van alle versoepelingen door de centrale banken, nu stevig op gang is gekomen, wat leidt tot structureel hogere rentes. In het derde kwartaal daalde de EPRA-winst op jaarbasis van 1,59 naar 1,54 euro per aandeel. Het negatieve effect van desinvesteringen werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere personeelskosten, lagere overheadkosten en lagere financieringskosten, aldus het bedrijf. De nettohuurinkomsten daalden ten opzichte van het derde kwartaal in 2022 van 44,1 tot 43,1 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was wel sprake van een groei van 3,9 procent. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 112,7 miljoen euro negatief, tegenover 8,7 miljoen euro positief in het jaar ervoor. Outlook Voor heel 2023 rekent NSI nog altijd op een EPRA-winst per aandeel voor belastingen van 1,95 tot 2,05 euro. In de toekomst verwacht NSI een dividend uit te keren in lijn met de winst per aandeel gebaseerd op een pay-out ratio van minimaal 75 procent. Voor 2023 zou dit neerkomen op circa 1,50 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.