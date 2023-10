Sterke vrije kasstroom voor TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is in het derde kwartaal, ondanks een iets hogere omzet, toch weer in de rode cijfers beland, maar de vrije kasstroom ontwikkelde zich positief en de outlook werd herhaald. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist.

TomTom presenteerde een kwartaalomzet van 144,1 miljoen euro, waaraan Location Technology 119,2 miljoen euro bijdroeg en de consumententak 24,9 miljoen euro. Een jaar eerder in het derde kwartaal bedroeg de groepsomzet nog 136,3 miljoen euro.

Analisten rekenden vooraf op een kwartaalomzet van 145 miljoen euro, met 122 miljoen euro voor het onderdeel Location Technology.

"We presteerden goed in het derde kwartaal, met een duurzame groei op jaarbasis bij Location Technology. Bij Enterprise was de omzet in lijn met onze verwachtingen en onze Automotive activiteiten toonden onderliggend een gezonde prestatie", zei CFO Taco Titulaer in een toelichting.

Ondanks de hogere omzet, was er wel een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 8,7 miljoen euro. En netto leed de navigatiespecialist een verlies van 7,9 miljoen euro.

Analisten voorzagen een negatief bedrijfsresultaat van 11 miljoen euro en een nettoverlies van 9 miljoen euro.

In het derde kwartaal van 2022 boekte TomTom naast een omzet van 136,3 miljoen euro, een EBIT van 17,8 miljoen euro negatief en een verlies van 17,5 miljoen euro. En ook in het tweede kwartaal van dit jaar waren er rode cijfers. Netto kwam het verlies in het tweede kwartaal uit op 4,5 miljoen euro, bij een omzet van 128,2 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam afgelopen kwartaal uit op 12,9 miljoen euro. Dat is veel beter dan de 5 miljoen euro negatief die analisten voorzagen.

"Aanhoudende omzetgroei en een stabiele kostenbasis zorgen voor een operationele hefboom, waardoor onze vrije kasstroom in het derde kwartaal steeg", aldus CFO Titulaer.

TomTom had per eind september dit jaar nog 325 miljoen euro in kas.

Verwachtingen

TomTom herhaalde vrijdag de outlook. Voor 2023 gaat de navigatiespecialist sinds de halfjaarcijfers uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro. Daarvoor werd nog gerekend op 540 tot 580 miljoen euro.

Aan deze omzet zal Location Technology 480 tot 505 miljoen euro bijdragen. Analisten rekenen gemiddeld op een jaaromzet van 587 miljoen euro omzet en een nettoverlies van 19 miljoen euro.

Daarnaast mikt TomTom op een vrije kasstroom van circa 5 procent van de omzet. Analisten gaan uit van 4 procent.

Lange termijn

TomTom heeft als doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom moet dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen.

Analisten rekenen gemiddeld op een groepsomzet van 666 miljoen euro in 2025, met een bijdrage van locatietechnologie van 593 miljoen euro. Het rendement op de vrije kasstroom zal volgens hen uitkomen op 9 procent.