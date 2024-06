Rentebesluit ECB op radar van beleggers

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zal gedomineerd worden door het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Afgelopen week zei hoofdeconoom Philip Lane van de ECB in een interview met de Financial Times dat de kans dat de centrale bank volgende week de rentes verlaagt groot lijkt.

De inflatie in de eurozone en het tempo van de loonstijgingen vertragen geleidelijk, wat de weg vrijmaakt voor een eerste verlaging volgende week op 6 juni, mogelijk gevolgd door meer verlagingen later dit jaar.

Daarmee zou de ECB een van de eerste grote centrale banken zijn die de rente verlaagt. Dit na veel kritiek, omdat het een van de laatsten was die deze verhogingen heeft doorgevoerd, na de grootste inflatiestijging in een generatie drie jaar geleden.

"Maar één renteverlaging doet er niet zo veel toe. Het verschil tussen 3,75 en 4,00 procent is verwaarloosbaar", zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in een vooruitblik op het rentebesluit. "Het is onwaarschijnlijk dat de ECB de rente verlaagt als het niet verwacht dat nog minimaal een of twee keer te zullen doen."

Maar, zo erkende Van Geffen, de laatste inflatiecijfers benadrukken dat een volgende renteverlaging nog wel even op zich kan laten wachten en dat er duidelijk een risico is dat de versoepelingscyclus wordt afgebroken.

In aanloop naar donderdag zijn er op maandag cijfers over de Chinese, Europese en Amerikaanse industrie. Een voorlopig cijfer liet zien dat de Chinese industrie weer is teruggevallen naar krimp.

Dinsdag staan de Duits werkloosheidscijfers op de agenda.

Woensdag is er aandacht voor data over de dienstensector in onder meer de VS en de eurozone en vooral voor banencijfers uit de VS van ADP, die de opmaat vormen voor de officiële banencijfers op vrijdag. De Federal Reserve volgt de ontwikkelingen in de werkgelegenheid nauwlettend voor het bepalen van het monetaire beleid, naast de trends in de inflatie. Afgelopen week werd duidelijk dat de PCE-kerninflatie in april bleef staan op 2,8 procent, terwijl economen hadden gerekend op een daling naar 2,7 procent.

Maar de uitgaven gecorrigeerd voor de inflatie lieten onverwacht een daling zien, en dat biedt meer steun voor een renteverlaging door de Fed in september, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Bedrijfscijfers zijn er van onder meer Campbell Soup in de VS. In Nederland is het rustig, met op maandag een beleggersdag van DSM-Firmenich. Op donderdag houdt Besi een beleggersdag en verder zijn er enkele jaarvergaderingen.