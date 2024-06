Update: OPEC+ zet productieverlagingen voort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen, in een poging om de olieprijzen te ondersteunen. Dit bevestigden OPEC en zijn bondgenoten na de bijeenkomst. OPEC+, die al geruime tijd een officiële productieafname van 3,66 miljoen vaten per dag hanteert, kwam overeen om deze collectieve beperkingen tot zeker eind volgend jaar aan te houden. Acht topproducenten in de groep, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, spraken zondag ook af om de vrijwillige productieverlagingen van ongeveer 2,2 miljoen vaten per dag voort te zetten tot in 2025, volgens een document van OPEC+. Deze vrijwillige beperkingen, waaronder een productieverlaging van een miljoen vaten per dag door Saoedi-Arabië, worden na september dit jaar wel geleidelijk afgebouwd tot september 2025. Eerder meldden afgevaardigden al aan de Wall Street Journal dat een deal was bereikt om de productieverlagingen tot zeker eind september dit jaar te verlengen. Daarna werd nog onderhandeld voor een langere deal, die er dus ook kwam. De verlenging van de productiedeal komt op dezelfde dag als de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het minder dan 1 procent van zijn belang in energiereus Aramco verkoopt, wat Riyad circa 12 miljard dollar op zal leveren, waarmee het de economische transformatie van het koninkrijk kan helpen financieren. Update om nieuwe informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

