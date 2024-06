Reuters: OPEC+ wil productieverlagingen verlengen tot in 2025 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ zal waarschijnlijk de vrijwillige olieverlagingen verlengen tot in het derde en mogelijk vierde kwartaal van 2024 en sommige andere verlagingen verlengen tot in 2025. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van ingewijden die bekend zijn met de afspraken, voorafgaand aan de bijeenkomst van de groep later op de dag. De productiedeal van OPEC+ omvat momenteel een verlaging van de output met 3,66 miljoen vaten per dag door alle OPEC+ leden tot eind 2024 en 2,2 miljoen vaten per dag aan vrijwillige productieverlagingen door sommige leden. De deal van zondag zou kunnen inhouden dat de verlagingen van 3,66 miljoen vaten per dag geheel of gedeeltelijk worden verlengd tot 2025, terwijl de vrijwillige verlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag geheel of gedeeltelijk tot het derde of vierde kwartaal van 2024 worden verlengd, zeiden twee bronnen zondag tegen Reuters. Bron: ABM Financial News

