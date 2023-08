Slotcall: Chiprally wint het van renteangst

Hoewel er tegen het slot iets van de winst werd ingeleverd, eindigde de AEX netjes in het groen op 738,21, een stijging van +0,6%.

De lijstjes met stijgers en dalers laten zien wat voor dag het was: tech- (chippers) en cyclische aandelen bovenaan en defensieve waarden als Wolters Kluwer en Ahold Delhaize onderin de AEX.

Risk-on dus. En als er één aandeel risk-on was de afgelopen dagen, dan was het chipmaker en AI-kampioen Nvidia. Dat aandeel, toch al niet misselijk gewaardeerd, spoot de afgelopen dagen in New York nog eens meer dan 10% omhoog in aanloop naar de cijfers, die voor morgenavond zijn gepland.

Lord give me the confidence of an investor piling into NVDA at 226x trailing PE ahead of earnings being released. pic.twitter.com/kNSGxq1RLd — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) August 21, 2023

Vandaag lijkt de lucht daar weer wat uit te lopen. Hoewel Nvidia eerder vandaag nog nieuwe toppen aantikte hoort het inmiddels (-2%) bij de dikste dalers op Wall Street.

Waarmee de markt de aandacht weer kan richten op zorgenkind nummer één van dit moment: de rente. Vandaag zagen we per saldo de rentes dalen, maar in de commentaren valt toch vooral de zorgelijke toon op. Wanneer gaat die hoge rente niet alleen de obligatiemarkt, maar ook de aandelenmarkt raken?

When adjusted for #volatility, the recent spike in bond #yields makes equity-like asset classes look even more unattractive. Combined with current #correlation dynamics, you wonder why investors keep flocking to equity markets.

Risk-adjusted Yields and high Correlation… pic.twitter.com/HugsEuABHw — jeroen blokland (@jsblokland) August 22, 2023

Rente als rem

Niet alleen worden obligaties met deze rendementen relatief aantrekkelijker dan aandelen, de rente zet een effectieve rem op de economie - min of meer wat de Fed altijd heeft beoogd met zijn rentebeleid - en ook dat heeft gevolgen voor de beurs. Het negeren van het gevaar van stijgende rentes is, volgens deze analist op Bloomberg, 'op eigen risico'.

“At what point does the economy effectively break under the weight of real rates?” Goldberg said. “I don’t think we’re quite there yet at 4.3%. Maybe a little bit higher than that. But I still think the market’s ignoring a lot of this interest-rate pass-through at their own peril.”

The Treasury market's big selloff means a 6% 10-year yield suddenly doesn't look so crazy https://t.co/D3Pc5P63RY — Bloomberg (@business) August 22, 2023

In Amerika bereiken inmiddels ook de hypotheekrentes oncomfortabele hoogtes, en dat heeft zijn weerslag op de huizenverkopen. Morgen verschijnen er nieuwe huizencijfers (nieuwe huizenverkopen en hypotheekaanvragen), dus dat zijn wel cijfers om in de gaten te houden.

???? US Existing-Home Sales Slide on Higher Rates, Lean Inventory - Bloomberghttps://t.co/sB0fSLZk8i



? Existing Home Sales will reach a 13-year low in the coming months (see my earlier tweets)https://t.co/kwOAcAnnU7 pic.twitter.com/JLTBFtShp6 — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) August 22, 2023

Goedkoop is soms duurkoop

Wie vandaag onze Premium-artikelen goed heeft gelezen, kreeg en passant een aardig voorbeeld van hoe je naar de waarde van een aandeel kunt kijken. Is een winstgevend aandeel met een k/w van onder de 4 goedkoop?

Naar de meeste maatstaven wel, maar vandaag kwamen er twee voorbeelden van dergelijke aandelen langs - met twee heel verschillende verhalen.

Zowel Volkswagen als Air France-KLM zijn koopjes, als je puur naar de k/w kijkt. Zijn ze dat ook? Of hebben we hier te maken met een value trap? Over Air France-KLM velde Niels Koerts het oordeel al.

Waarom Air France-KLM een klassieke value trap is IEX Premium https://t.co/wAg8Avnig3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2023

Wat collega Martin Crum maakt van de depressed waardering van Volkswagen leest u hier:

Dieselgate blijft de autobouwer achtervolgen IEX Premium https://t.co/gJxAvVkwYT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2023

De brede markt

Groene koersenborden in heel Europa (behalve Stockholm)

In de VS draait de markt lager na een goede opening. S&P 500 nipt in de min, de Nasdaq nog net in het groen

De rentes liepen langzaam wat omlaag vandaag

De olieprijs (WTI) zakt weer onder de $80

Goud blijft hangen vlak onder de $1900-grens

De dollar loopt in de middag wat op, EURUSD nu op $1,0850

Stijgers en dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak:

Een goede dag voor de drie chipmusketiers: ASML (+3,3%), ASMI (+2,8%) en Besi (+0,7%)

Cyclicals liggen goed: ArcelorMittal (+2,8%) ziet de staalmarkt aantrekken en Randstad (+2,8%) profiteert ook van een goed sentiment

Dalende rentes, maar de banken liggen goed: ABN Amro (+0,4%), ING (+0,5%)

Als cyclisch en tech goed gaan, gaat defensief dat doorgaans niet: Wolters Kluwer, Ahold en KPN bungelen onderin de AEX

Daar vinden we ook Adyen (-1,5%); het mes valt nog steeds, maar het momentum loopt wat terug

In de AMX doen pakhuisbroeders WDP (+2,1%) en CTP (+4,0%) het goed

Net als Air France-KLM (+1,9%), dat oogt als een koopje, maar is het dat ook?

Boodschappendienst Getir schrapt 2500 banen, maar dat lijkt niet de reden waarom Just Eat Takeaway (-2,2%) ook op deze risk-on-beursdag gewoon weer daalt. In Duitsland heeft Delivery Hero (-1,8%) het ook niet best

JDE Peet's (-2,1%) verdwijnt van de kooplijst bij ING

Bien étonnés de se trouver ensemble aan kop van de smallcapindex: Azerion en Pharming

De agenda

Het halfjaarcijferseizoen sputtert nog wat na, en zowaar met nog wat interessante namen. In Nederland het tobbende Alfen en op Wall Street wordt al dagen reikhalzend uitgekeken naar chipmaker Nvidia. In de VS komen nieuwe woningmarktcijfers door, waar op dit moment ook scherp op wordt gelet.

06:30 Consumentenvertrouwen - Augustus (NL)

07:00 Alfen - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers tweede kwartaal

Prosus - Jaarvergadering

09:15 Fankrijk: samengestelde inkoopmanagersindex - aug

09:30 Duitsland: samengestelde inkoopmanagersindex - aug

10:00 EU: samengestelde inkoopmanagersindex - aug

10:30 VK: samengestelde inkoopmanagersindex - aug

13:00 Peloton - Cijfers vierde kwartaal

13:00 VS: Hypotheekaanvragen - wekelijks

15:45 VS: samengestelde inkoopmanagersindex - aug

16:00 VS: Nieuwe woningverkopen - juli

16:00 EU: Consumentenvertrouwen - aug (vlpg)

16:30 VS: Olievoorraden - wekelijks

22:00 Nvidia - Cijfers tweede kwartaal

En dan nog even dit

Vrij naar een Amerikanse klassieker: The dollar is your currency and our problem

Leaders of the BRICS nations will focus on ways to reduce dependence on dollars, South African Deputy President says



Follow the latest updates from the bloc's leaders summit in Johannesburg: https://t.co/qXpPI6U55L pic.twitter.com/eHqhCGFlQh — Bloomberg (@business) August 22, 2023

Harde cijfers zijn belangrijk, maar doe als de Fed en let ook op de vibes in de economie. Uitleg voor de TikTok-generatie:

Late to see the ? vibecession? ?



Now that it’s ending, don’t miss what the vibes are saying now about the economy, according to @kylascan, who called the vibecession more than a year ago ?? pic.twitter.com/Pit5ineVVX — Bloomberg Opinion (@opinion) August 21, 2023

