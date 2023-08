ING haalt JDE Peet's van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het advies voor JDE Peet's verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 37,23 naar 27,53 euro. De analisten van ING verlaagden dinsdag in hun rapport hun taxaties voor de EBITDA in 2023 met 8 procent en voor 2024 met 11 procent, nadat de koffiespecialist bij de halfjaarcijfers de outlook was verlaagde. Voor 2023 rekent JDE nog altijd op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent, maar de aangepaste EBIT zal autonoom met enkele procenten stijgen óf dalen. Eerder ging JDE nog louter uit van een stijging met een laag enkelcijferig percentage, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Op basis van deze outlook verlaagde ING de raming voor de autonome groei van de EBIT in 2023 van 3,0 naar 0,9 procent. Verder merkte ING op dat het wegwerken van de schulden door JDE ook langer gaat duren dan eerder gedacht. De bank ging er voor de halfjaarcijfers van uit dat JDE de schuldratio voor het jaareinde tot onder de 2,5 zou brengen, maar inmiddels rekent ING op 2,8 en zal het bedrijf pas in 2025 onder de 2,5 komen. Het aandeel JDE Peet's noteert dinsdag op een groene beurs 1,6 procent lager op 26,44 euro. Bron: ABM Financial News

