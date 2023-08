Het is tikje unheimisch voorbeurs en oh, wat veel cijfers en nieuws

Ai, de AEX indicatie is -1,0% en is nu de grootste daler in Europa en VS

Een havikse Fed krijgt de schuld van de networks voor de daling gisteravond. Hierover zo meer. De rentes gaan hard en de dollar is sterk, opletten dus. Er is ook geen vrolijk nieuws uit China. We hebben veel cijfers op het Damrak, geen tijd te verliezen.

Europese futures openen handvol tienden lager

De Amerikaanse staan van vlak tot -0,1%

In Azië kleurt op het net stijgende Taiwan na alles rood, de Hang Seng weer het meest met nu -1,2%

Alibaba -2,7%

Tencent -0,1% (op cijfers dus)

TSMC +0,4%

Samsung -0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +1,9% op 16,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,8% op 117,2

De dollar stijgt 0,1% naar alweer op 1,0872

Goud stijgt 0,1%, olie ook, maar crypto daalt tot ruim 1%. Bitcoin staat nu op $28.632,10

De rentes, poeh. Dit is heel veel op dit uur.



Voor we naar de Q2's op het Damrak gaan, eerst Bloomberg over de Fed-notulen van gisteravond:

Federal Reserve officials are more seriously discussing the possibility that they may not have to stop shrinking their massive balance sheet when they begin cutting interest rates, a readout from their most recent policy meeting showed.

“A number of participants noted that balance-sheet runoff need not end when the committee eventually begins to reduce the target range for the federal funds rate,” according to minutes of the US central bank’s July 25-26 policy meeting published Wednesday in Washington.

The approach could present communication challenges for the US central bank. That’s because reducing bond holdings — a process known as quantitative tightening, or QT — is usually interpreted as strategy for tightening monetary policy. Interest-rate cuts, however, work in the opposite direction.

Waar we dan onmiddellijk kijken, zie de wijzigingen onderaan. De markt prijst niet ineens een extra Fed kwartje in, dat wel.



De Nasdaq 100 gisteren om er even een gevoelige index bij te pakken en het springt niet meteen in het oog - een verticale streep dus - wanneer die notulen uitkwamen.



Een deurtje verderop kunt u, als u het wilt, semiconductorindex SOX op de dip kopen, maar dat hebt u niet van mij gehoord.



Over de Q2's van Adyen kunnen we kort zijn, die schieten op alle punten tekort.



Aegon meldt meer kapitaalgroei in zijn Q2's, maar de Solvency II ratio is met 202% iets lager dan de verwachte 208%.



Bouwen of ploeteren? BAM meldt in zijn Q2's minder winst, minder marge en uitdagende omstandigheden.



Gefeliciteerd Fastned met die Q2's met eerste ebitda-winst ooit.

Lees ook het interview dat IEX onlangs had met CEO Michiel Langezaal



Dit is trouwens hét nieuws voorbeurs, het zou wat zijn als:



In de agenda treffen we de Philadelphia Fed Index over augustus aan en daar wordt zeker op gelet na die barslechte (-19,0 bij een consensus van -1,0) New York Fed Index gisteren.



Over macro's gesproken, Bloomberg over China. Oordeel zelf:

China’s abrupt decision to pause releasing data on its soaring youth jobless rate this week was the latest sign the Asian giant is increasingly restricting sensitive information — especially when it’s unflattering to the nation’s faltering economy.



The unemployment rate of people aged 16-24 fell into that prickly category, after hitting a record of 21.3% in June. One fifth of young people being out of work is a troubling statistic for a ruling Communist Party obsessed with maintaining social stability.



As China’s economy battles a slew of threats to its economic expansion target for 2023, a wider range of data is being deemed unsuitable for public consumption.

China is hiding more and more data from the rest of the world — especially when it's unflattering to the nation's faltering economy



En dan nog even dit

Inflatie dus en dit kleine feitje bevestigt:

De Fed dus, al geciteerd:

Na vastgoed nu ook een (niet-genoteerde) bank in betalingsproblemen:

Hier nog even:

Nou, deze week vliegen VinFast en Sacks Parente Golf anders grootsch uit de bocht, maar inderdaad: dit is de test.

Wat er ook gebeurt in de wereld, Nvidia gaat er op omhoog: is dit een nieuwe wijsheid?! Totdat het niet meer zo is

Is er nog iemand die al de AI ontwikkelingen echt volgt?

OpenAI's Sam Altman backs Worldcoin's promise of proving humans from bots by an eyeball scan.



Veel plezier en succes vandaag.