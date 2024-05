Olieprijzen lopen verder op

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 80,06 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg 0,8 procent op bijna 84 dollar. Op weekbasis werd een vat WTI ruim 2 procent duurder.

"De publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers, die een kleinere stijging van de consumentenprijzen lieten zien, versterkte het argument voor de Federal Reserve om de rente in de nabije toekomst te gaan verlagen, wat resulteerde in een daling van de dollar ten opzichte van andere belangrijke valuta", zei Ricardo Evangelista van ActivTrades. Een zwakkere dollar is gunstig voor de olieprijzen.

Toch blijft het grootste vraagteken voor oliehandelaren, en mogelijk de belangrijkste prijsaanjager op de middellange termijn, hoe de vraag naar ruwe olie zich zal ontwikkelen, denkt de analist.

De oliemarkten kregen deze week steun van data die lieten zien dat de olievoorraden in de VS voor de tweede week op rij zijn gedaald. Daardoor is de hoop op een grotere vraag naar ruwe olie toegenomen, maar volgens Evangelista wordt de opwaartse trend die door dit nieuws werd gecreëerd, getemperd door onzekerheid over de Chinese economie.

"Dergelijke twijfels groeiden na het opleggen van nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen, wat de bezorgdheid over de vraag van 's werelds grootste importeur van ruwe olie voedde", aldus de marktkenner.

Vrijdag werd bekend dat de industriële productie in China in april met 6,7 procent is gestegen op jaarbasis, waar een stijging van 5,5 procent werd voorzien. De Chinese detailhandelsverkopen stegen echter minder hard in april, met 2,3 procent, waar dat in maart nog 3,1 procent was.

De data versterken het beeld van verdeeldheid in de Chinese economie, maar de vraag naar ruwe olie kan blijven groeien, volgens Samer Hasn van XS.com en dit kan leiden tot een duurzaam herstel van de olieprijzen.