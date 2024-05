AEX sluit nipt onder recordniveau

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag vlak gesloten. De AEX index sloot vlak op 913,25 punten, maar bleef daarmee wel hangen onder het recordniveau van donderdag, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.

Donderdag sloot de AEX op 913,56 punten. Op weekbasis steeg de hoofdindex 0,3 procent.

Het Damrak schommelde vrijdag tussen lichte winsten en verliezen, na agressieve opmerkingen van beleidsmakers van de Fed een dag eerder dat voorlopig sprake zal blijven van hoge rentetarieven.

"De toegenomen kans dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk toch in juni al de beleidsrente zal verlagen was de afgelopen dagen [juist] de belangrijkste drijvende kracht achter de stijging van de aandelenbeurzen. Veel ander nieuws om hogere koersen te rechtvaardigen was er niet", zei ING.

Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans op een renteverlaging door de Fed tijdens de volgende beleidsvergadering in juni inmiddels nog maar op een schamele 9 procent. De eerste verlaging wordt nog altijd in september verwacht, maar de markt blijft verdeeld of het daarbij blijft of dat er bijvoorbeeld richting het einde van het jaar nog een renteverlaging volgt.

De markt verwerkte vrijdag tevens macro-data uit China, waaruit bleek dat de groei van de detailhandelsverkopen in april is vertraagd, terwijl de industriële productie iets harder is gestegen dan verwacht.

"De over het algemeen zwakkere economische cijfers kunnen twijfels doen rijzen over de vraag of het ergste inderdaad voorbij is voor de Chinese economie, zei IG.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inflatie in de eurozone in april op 2,4 procent is blijven steken, terwijl de kerninflatie daalde van 2,9 procent in maart naar 2,7 procent in april.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in april verder zijn gedaald. De Leading Economic Index daalde vorige maand met 0,6 procent en kwam uit op 101,8.

Olie noteerde vrijdag licht hoger op 79,34 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0869. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0865 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door UMG met een winst van 2,1 procent. ING won 1,8 procent, evenals Philips. Heineken steeg 1,2 procent.

Adyen en IMCD verloren respectievelijk 3,2 procent en 2,3 procent. In Brussel noteerde Azelis, een sectorgenoot van IMCD, 11,8 procent lager nadat twee grootaandeelhouders een pluk aandelen Azelis verkochten tegen een korting van ruim 11 procent.

Prosus verloor 2,3 procent na de aankondiging van Fabricio Bloisi als de nieuwe CEO. ING vond het een goede zet, Jefferies heeft zo zijn twijfels.

In de AMX won Inpost 2,6 procent. WDP verloor 0,4 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Berenberg

Signify verloor 2,5 procent en Corbion daalde bijna 4 procent, maar het aandeel noteerde ex-dividend.

In de AScX won NX Filtration maar liefst 8,8 procent. NX Filtration tekende een contract met SAPAL voor een grote watercentrale in Mexico. De waterzuiveraar uit Enschede gaat zijn membraantechnologie voor deze centrale leveren.

Sif won 4,1 procent na cijfers. Volgens ING was alles redelijk conform verwachting en liggen ook de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabriek op schema en binnen het budget.

De rode lantaarn was weer eens voor Ebusco met een verlies van 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 5.297,86 punten. Zowel de Dow Jones index als technologiebeurs Nasdaq noteerden vlak.