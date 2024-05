Beursblik: hogere resultaten bij Alfen verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in de eerste drie maanden van 2024 vermoedelijk een hogere omzet en EBITDA behaald, al is het de vraag of dit zich ook vertaalde in een hogere marge. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

Volgens de analistenconsensus zou de omzet zijn gestegen van 113,2 miljoen naar 139,2 miljoen euro en de aangepaste EBITDA van 12,7 naar 16,1 miljoen euro. Dat zou een marge opleveren van 11,5 procent, volgens de analisten.

Analist Tijs Hollestelle van ING rekent voor het eerste kwartaal op een aangepaste EBITDA van 17,5 miljoen euro op een omzet van 148,0 miljoen euro. De marge schat de analist in op 11,8 procent. Die hogere omzet is volgens Hollestelle voornamelijk te danken aan de sterke groei in de divisie Energy Storage, waar de omzet 51,0 miljoen euro zou zijn.

Hollestelle raamt daarnaast de omzet voor Smart Grid op 53,0 miljoen euro en voor EV Charging op 44,0 miljoen euro. Dat zou betekenen dat die laatste divisie niet is gegroeid. In het eerste kwartaal van 2023 was EV Charging goed voor een omzet van 47,0 miljoen euro.

Jefferies rekent voor het eerste kwartaal op een omzet van 123,8 miljoen euro. Dat zou volgens analist David Kerstens een aangepaste EBITDA van 13,4 miljoen euro opleveren met een marge van 10,8 procent.

Net als ING verwacht ook Jefferies een lagere omzet bij EV Charging.

Outlook

Vooruitblikkend stelde Alfen bij de publicatie van de jaarcijfers half februari een jaaromzet te verwachten van 590 miljoen tot 660 miljoen euro. Alfen mikt op een verbetering van de EBITDA-marge van 11,3 procent in 2023.

Het bedrijf verwacht opnieuw een positieve vrije kasstroom te realiseren.

ING verwacht dat Alfen bij de kwartaalcijfers de outlook voor het hele boekjaar zal herhalen. Maar bij Jefferies is er twijfel of het middenpunt van deze bandbreedte, op 625 miljoen euro, niet te ambitieus is.

In een toelichting op de cijfers zei CEO Marco Roeleveld destijds tegen ABM Financial News te verwachten dat de transitie naar elektrisch rijden met behulp van oplaadstations doorzet, ook al kan het tempo wisselen door tijdelijke factoren, zoals onzekerheid rond subsidies en andere regelgeving.

ING hanteert een koopadvies voor Alfen met een koersdoel van 70,0 euro. Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 52,00 euro.

Alfen publiceert aanstaande maandagavond de kwartaalcijfers.