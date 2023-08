Kapitaalaanwas Aegon hoger dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De kapitaalaanwas van Aegon was in de eerste zes maanden van 2023 hoger dan verwacht, terwijl de solvabiliteit sterker dan verwacht daalde. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van de verzekeraar.

CEO Lard Friese sprak van een solide eerste jaarhelft. "Ons nettoresultaat was een verlies van 199 miljoen euro en weerspiegelt eerder aangekondigde posten in de VS die ons goed zullen positioneren voor toekomstige groei. Onze operationele kapitaalaanwas was sterk, grotendeels dankzij onze activiteiten in de VS", aldus de topman.

"Transamerica heeft goed gepresteerd. De omzet van New Life steeg met 17 procent ten opzichte van vorig jaar, dankzij opnieuw een sterke toename van het aantal agenten van de World Financial Group (WFG)", verklaarde Friese verder, waarbij de omzet uit middelgrote pensioenregelingen met bijna 70 procent steeg.

Ook Aegon's Workplace-platform in het Verenigd Koninkrijk bleef goede resultaten boeken. Tegelijkertijd bleven de resultaten bij vermogensbeheer en de Britse retailactiviteiten hinder ondervinden van ongunstige marktomstandigheden, zei Friese in een toelichting.

De solvabiliteit van de groep kwam eind juni uit op 202 procent, waar dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 214 procent was. Eind december 2022 kwam de solvabiliteit uit op 208 procent en op dit niveau had de analistenconsensus ook gerekend voor aan het einde van de eerste jaarhelft.

Verder genereerde Aegon in het eerste halfjaar operationeel 620 miljoen euro aan kapitaal, op jaarbasis een stijging van 13 procent, waar de markt rekende op 562 miljoen euro.

Het operationeel resultaat verbeterde met 3 procent op jaarbasis naar 818 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van 199 miljoen euro, tegenover een winst van 46 miljoen euro een jaar eerder.

Verder stegen de operationele kosten met 5 procent op jaarbasis naar bijna 1,5 miljard euro.

De vrije kasstroom kwam uit op 287 miljoen euro, waar de markt rekende op 301 miljoen en het liquide kapitaal op de holding kwam uit op 1,3 miljard euro, waar 1,34 miljard euro werd voorspeld.

Begin juli kondigde Aegon al een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan van 1,5 miljard euro, nadat de fusie van de Nederlandse tak met ASR werd afgerond.

Outlook

Tijdens een beleggersdag eind juni maakte Aegon nieuwe doelstellingen bekend. In 2025 verwacht Aegon operationeel circa 1,2 miljard aan kapitaal te genereren, met een vrije kasstroom van ongeveer 800 miljoen euro. De vrije kasstroom komt in 2023 naar verwachting uit op 600 miljoen euro.

Aegon zet ook stappen om zijn Britse- en vermogensbeheeractiviteiten te verstevigen, meldde het eind juni. Verder wil de verzekeraar in de Verenigde Staten de leidende levens- en pensioenverzekeraar worden in de onderbediende markt voor middeninkomens.

De dividenduitkering in 2025 zal naar verwachting uitkomen op 0,40 euro per aandeel, zei Aegon eind juni. Over 2023 bedraagt het uit te keren dividend 0,30 euro. In 2022 was dit nog 0,23 euro per aandeel.

Aegon kondigde donderdag een interimdividend aan van 0,14 euro per aandeel, op jaarbasis een stijging van 0,03 euro.

Aegon sloot woensdag op 4,97 euro.