'ArcelorMittal overweegt bod op US Steel' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal zou een overnamebod op US Steel overwegen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van drie bronnen. ArcelorMittal verkocht in 2020 juist de meeste Amerikaanse bezittingen aan Cleveland-Cliffs voor 1,4 miljard dollar. Volgens Reuters zou ArcelorMittal met zakenbankiers een eventueel bod bestuderen. Daarmee zou ArcelorMittal zich in het rijtje van gegadigden voor US Steel voegen, nadat Cleveland-Cliffs en Esmark recent ook biedingen uitbrachten, van ruim 7 miljard dollar. De koers van US Steel is door al deze interesse flink opgelopen in de afgelopen dagen, tot inmiddels bijna 31 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.