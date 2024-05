Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan, nadat eerder deze week de recordstanden nog werden aangescherpt. De S&P 500 noteerde vrijwel vlak op 5.298,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 39.937,61 punten en de Nasdaq noteerde fractioneel lager op 16.693,16 punten.

Op weekbasis liggen de drie indexen op koers voor winsten van circa 1 tot 2 procent.

Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wees op de Dow Jones, die donderdag voor het eerst in de geschiedenis kortstondig boven de 40.000 punten noteerde. In november 2020 schoot de Dow door de grens van 30.000 punten.

Kortom, de stijging van 30.000 naar 40.000 punten, een plus van 33 procent, werd in 42 maanden afgerond. "Een meer dan behoorlijk tempo", aldus Gijsels. Hij concludeert dat van "sell in May and go away", nog niet veel terecht is gekomen.

"En ondanks het feit dat gisteren weer een aantal Fed notabelen aangaven dat ze de rente hoger voor langer willen houden, blijft Mister Market inzetten op renteverlagingen", zei de expert van BNP Paribas.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in april verder gedaald, meldde The Conference Board.

De Leading Economic Index daalde vorige maand met 0,6 procent en kwam uit op 101,8. In maart daalde de index met 0,3 procent, na in februari voor het eerst in twee jaar te zijn gestegen.

"Een nieuwe daling van de Amerikaanse LEI bevestigt dat er zwakkere economische omstandigheden in het verschiet liggen", zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board in een toelichting.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0872, terwijl de obligatierentes licht stegen, net als de olieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials daalde een half procent, hoewel het Amerikaanse bedrijf, dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiders, beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde.

Reddit steeg 11,4 procent, nadat het mediabedrijf een deal aankondigde om zijn content in licentie te geven aan AI-bedrijf OpenAI. De deal is volgens marktvolgers opnieuw een bewijs van de waarde van de content van Reddit.

Tesla won 1,6 procent. De producent van elektrische auto's reageerde laconiek op het feit dat een rechter donderdag weigerde een class-action rechtszaak tegen de fabrikant af te wijzen. De kwestie betreft de belofte van Tesla over zelfrijdende auto's. Ieder bedrijf heeft te maken met juridische kwesties, zei Tesla.

Cracker Barrel Old Country Store daalde 12,4 procent, nadat de restaurantketen zijn dividend met circa 80 procent verlaagde. Dit is nodig omdat het bedrijf forse investeringen wil doen in zijn restaurants en het merk.

DXC Technology noteerde 18,1 procent lager. Het techbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een lagere omzet en waarschuwde voor aanhoudende tegenwind.

GameStop verloor 26 procent, nadat de keten van computerspellenwinkels voorlopige cijfers publiceerde en zei dat het een omzetdaling verwacht, maar een kleiner verlies. GameStop verloor donderdag circa 30 procent. AMC Entertainment noteerde 2,2 procent lager, nadat het aandeel donderdag ook al 15 procent lager sloot. De twee meme-aandelen kunnen op weekbasis wel aardige winsten bijschrijven.

Online broker Robinhood steeg 11,7 procent, vanwege de zeer volatiele handel deze week in GameStop, AMC en andere meme-aandelen. Dit moet positief hebben uitgepakt voor de handelsvolumes van de broker, verwachten beleggers.

Doximity won 17,8 procent, nadat de netwerksite voor medische professionals een meevallende omzet en winst rapporteerde.

Take-Two Interactive Software zei dat de volgende Grand Theft Auto-game pas in de herfst van 2025 verschijnt en verlaagde de outlook. Het aandeel noteerde vrijdag 2,0 procent hoger.