BAM boekt lagere omzet en winst

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in de eerste helft van 2023 de winst ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk zien dalen. Dat meldde de bouwer donderdagochtend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. In het eerste halfjaar van 2023 bleven de omstandigheden in onze markten uitdagend, aldus CEO Ruud Joosten in een toelichting. De gecorrigeerde EBITDA daalde op jaarbasis van 182,0 miljoen naar 119,0 miljoen euro. Dit betekende een terugval van de marge van 5,5 naar 4,0 procent, exclusief bijzondere posten. Dit was iets minder dan de verwachtingen van analisten, die lagen op respectievelijk 124,0 miljoen en 4,1 procent. De omzet van BAM daalde op jaarbasis van 3,33 miljard naar 2,97 miljard euro. Hier was de consensus 3,03 miljard euro. De orderportefeuille liep terug van 12,22 miljard naar 9,55 miljard euro. Het nettoresultaat bedroeg 60,2 miljoen euro, ofwel 0,22 euro winst per aandeel. Dat was een jaar geleden nog 85,7 miljoen euro en 0,31 euro per aandeel. Hier werd door de analisten rekening gehouden met 51 miljoen euro. De kapitaalratio verbeterde wel verder tot 22,3 procent aan het einde van het halfjaar tegen 17,7 procent in 2022 en 21,2 procent eind 2022. De liquiditeitspositie is afgenomen tot 0,7 miljard euro. Voor 2023 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen hoger dan 4 procent. De analistenconsensus rekent voor 2023 op een omzet van 6,2 miljard euro met een aangepaste EBITDA van 262 miljoen euro en een marge van 4,2 procent. De nettowinst komt volgens de analisten dit jaar uit op 106 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

