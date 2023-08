Fastned boekt voor het eerst positief resultaat

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft voor het eerst in zijn bestaan een positief onderliggend resultaat behaald, terwijl de omzet in de eerste jaarhelft van 2023 ruimschoots verdubbelde. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het snellaadbedrijf.

"Voor het eerst in onze geschiedenis rapporteert Fastned een positief onderliggend EBITDA resultaat. Daar ben ik ontzettend trots op. Dit is een belangrijke mijlpaal, die bevestigt dat we op koers liggen om de doelstelling voor het hele jaar te behalen", zei CEO Michiel Langezaal in een toelichting.

De onderliggende EBITDA steeg van een verlies van 2,7 miljoen euro in de eerste helft van 2022 naar een winst van 2,8 miljoen euro in het afgelopen halfjaar, terwijl het nettoverlies iets kleiner werd op 10,3 miljoen euro, van 11,4 miljoen euro een jaar eerder.

Fastned boekte een omzet van 26,1 miljoen euro, wat een stijging op jaarbasis betekende van 108 procent. De brutowinst nam ook fors toe, met 152 procent tot 19,6 miljoen euro.

De omzetstijging is te danken aan de sterke groei van de markt voor batterij-elektrische voertuigen (BEV) in de belangrijkste markten en een versnelling van de groei van het aantal stations, wat resulteerde in een groei van 86 procent van het aantal oplaadsessies, aldus Fastned.

In de eerste zes maanden van 2023 kwamen er 28 nieuwe laadlocaties bij, waardoor het totale aantal locaties uitkomt op 272.

Fastned had eind juni 132,6 miljoen euro in kas, waarmee het voldoende financiering heeft om zijn netwerk uit te breiden naar 400 laadstations. De operationele kasstroom was eind juni 2,5 miljoen euro negatief, maar dat was wel een verbetering ten opzichte van een jaar eerder, toen de operationele kasstroom 8,3 miljoen euro negatief was.

Het aandeel sloot woensdag op 28,20 euro.