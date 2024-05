Europese beurzen licht lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 522,94 punten. De Duitse DAX liet een klein verlies optekenen van 0,2 procent op 18.704,42 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de min bij een stand van 8.167,50 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager op 8.420,26 punten.

Op weekbasis wist de Stoxx Europe 600 licht te stijgen, terwijl de Duitse DAX bijna een half procent daalde.

Beleggers waren na de inflatiecijfers in de VS op woensdag aanvankelijk optimistisch over de kans op twee renteverlagingen door de Federal Reserve dit jaar. Maar volgens analisten van SEB ebt die hoop weer weg en wordt er nu toch weer rekening gehouden met één renteverlaging.

Opmerkingen van enkele prominenten van de Fed en de Europese Centrale Bank ondersteunen die gedachte. Thomas Barkin van de Fed van Minneapolis vindt dat de Fed geen haast moet hebben. ECB-bestuurder Isabel Schnabel zei afgelopen week in een interview met de Japanse krant Nikkei dat na een mogelijke renteverlaging door de ECB in juni, er in juli niet per se nog één volgt.

"Op basis van de huidige gegevens lijkt een renteverlaging in juli niet gerechtvaardigd”, zei Schnabel. "We moeten een voorzichtige aanpak volgen."

KBC wees ook op uitspraken van andere ECB-bestuurders: Holzmann en De Guindos, die ook voorzichtig bleven over het rentepad van de ECB.

"De opmerkingen ondersteunden een reeds aan de gang zijnde opleving van de Europese [obligatie]rentes", aldus KBC. De Duitse tienjaarsrente steeg naar 2,52 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend de inflatie in de eurozone in april is gestabiliseerd op 2,4 procent, terwijl de kerninflatie afkoelde tot 2,7 procent.

Chinese cijfers toonden over april een stijging van de detailhandelsverkopen met 2,3 procent, wat een vertraging was ten opzichte van voorgaande maanden, terwijl de industriële productie op maandbasis met bijna 7 procent steeg.

"Dit duidt op een minder robuuste vraag van de Chinese consument. Echter, door de versterking van de arbeidsmarkt zou dit op termijn kunnen leiden tot betere detailhandelsverkopen", zeiden experts van online broker Lynx.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild staat Beijing evenwel "voor de enorme uitdaging om zijn economie te herstructureren."

De euro/dollar handelde vrijdag rond het Europese slot op 1,0869 en op weekbasis rond een procent hoger. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen waren vrijdag in trek. In Amsterdam won ING 1,8 procent. In Parijs steeg Credit Agricole 1,4 procent en Commerzbank ging aan kop in Frankfurt, met een plus van 2,0 procent. Deutsche Bank won 1,5 procent.

Zalando was de sterkste daler in de Duitse DAX, met een verlies van 3,7 procent, terwijl Teleperformance hekkensluiter was in de CAC 40, met een daling van het aandeel met 2,8 procent. Carrefour ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

In Parijs daalde Engie licht. In het eerste kwartaal daalde de omzet hard, maar bleef de winstgevendheid op peil. Ook verbeterde de vrije kasstroom en handhaafde het Franse energiebedrijf de outlook.

Richemont heeft in het boekjaar 2024 de omzet naar recordhoogtes zien stijgen, maar wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de resultaten. Die zorgden ervoor dat de winst met 5,0 procent daalde. Nicolas Bos wordt per 1 juni de nieuwe CEO van Richemont. Hij was voorheen verantwoordelijk voor het Franse juwelenmerk Van Cleef & Arpels. De koers steeg 5,3 procent in Zürich. Sectorgenoten als EssilorLuxottica en Hermes zaten vrijdag ook in de lift.

Roche kreeg van Deutsche Bank een adviesverhoging van Verkopen naar Houden. Bij de bank denken analisten dat de Zwitserse farmaceut met een medicijn tegen overgewicht farmaceuten als Novo Nordisk en Eli Lilly adequaat het hoofd kan bieden, zowel op de middellange als lange termijn. De koers sloot een procent hoger.

H&M kreeg bij RBC Capital Markets een adviesverhoging van Sectorperform naar Outperform. RBC denkt dat de modeketen meerdere mogelijkheden heeft om het beter te doen dan de sector. De koers steeg 3,4 procent in Stockholm.

Maersk kampt met hogere kosten door de situatie in de Rode Zee, hoewel er nu wel sprake van minder overcapaciteit, schreef AlphaValue in een rapport, waarin de taxaties voor de winst per aandeel werd verlaagd. Het advies werd verlaagd van Kopen naar Accumuleren. Maersk noteerde een min van 2,3 procent in Kopenhagen.

Prosus heeft Fabricio Bloisi als nieuwe CEO gepresenteerd. Dat is volgens ING een verrassende keuze. De koers van het aandeel sloot in Amsterdam 2,3 procent lager.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.