Slotcall: AEX vecht zich terug, Besi en ING aan kop

De Amerikaanse inflatiecijfers mosten heel even worden verteerd, maar rond kwart voor drie viel het dubbeltje op bullish: de AEX zette een mooie stijging in en sloot zojuist de dag op 777,79, een stijging van 0,98%.

Hoe die inflatiecijfers vallen is meestal een spel van tienden van procenten, waarbij ook nog eens het verschil tussen kern- en algemene inflatie meespeelt. Vandaag viel de algemene inflatie met 3,2% hoger uit dan vorige maand (3,0%), maar wel een tiende lager dan verwacht.

De kerninflatie (zonder voedsel en energie) was met 4,7% een stuk hoger, maar was dan weer een tiende lager dan vorige maand. En dat was precies volgens verwachting. En dat moet dan allemaal worden geïnterpreteerd door de bril van Fed-baas Jerome Powell, want hij is degene die op basis van deze cijfers het rentebeleid bepaalt.

Dat hij september de rente ongemoeid laat staat eigenlijk wel vast, maar wat er daarna gebeurt is nog de vraag. De Amerikaanse economie draait nog heel aardig - en misschien wel beter dan Jerome Powell zou wensen, vanuit inflatiebestijdingsstandpunt.

The last two inflation readings call into question whether the Fed will need to raise rates again this year, as officials projected in June (before these last two reports), and makes a September hike unlikely https://t.co/9QxphVYfbn — Nick Timiraos (@NickTimiraos) August 10, 2023

Ondertussen geeft de markt duidelijke signalen aan de Fed. Het leuke van de obligatiemarkt is dat alles direct is ingeprijsd - en de kansen die de markt inschat op renteverhogingen en -verlagingen dus ook direct uit de koersen zijn af te lezen. En de obligatiemarkt zegt: het is wel goed zo, Jerome.

The bond market is telling the Fed it's done with rate hikes. There's just a 15% chance of a September rate hike being priced into fed funds futures, and a 21% chance of one in November. The Fed is now expected to start cutting rates in early 2024, according to market pricing pic.twitter.com/CgZsiaIouq — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) August 10, 2023

Hoe dan ook, beleggers verklaren zich vandaag dik tevreden met de uitkomst en doen voor de tweede dag op rij een poging om de augustus-dip die we tot dusver beleven weer teniet te doen.

Het is gezellig op beurs, want na laatste, net meevallende VS inflatiecijfer denkt markt dat Fed rente niet verder verhoogt

Goed voor aandelen, minder voor dollar #AEX pic.twitter.com/kMn0gbJdTY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 10, 2023

Goedkoop of duurkoop?

Dat is even leuk natuurlijk, maar morgen staan we gewoon weer opnieuw voor de vraag: kopen of verkopen? En tja, zijn aandelen nu duur of valt het wel mee? Of zijn alleen sómmige aandelen duur? U heeft er vast een mening over, deze (Amerikaanse) meneer ook:

Are US stocks expensive, or does it only seem that way because a few companies are pulling up the S&P 500’s valuation? ??



?? @nirkaissar tackles the big question pic.twitter.com/SexSE7mxUV — Bloomberg Opinion (@opinion) August 10, 2023

Het aandeel dat vandaag het hardst werd afgeprijsd op de beurs is ForFarmers (-7,5%). Dat de resultaten gingen tegenvallen lag voor de hand, maar wat het bedrijf vandaag te melden had boezemde verder weinig vetrouwen in. Analist Peter Schutte ging op zoek naar tekeken van structurele verbetering - en wanneer die zichtbaar zouden moeten worden.

Gevreesde winstval ForFarmers tekent zich af https://t.co/WP2m85qEb4 — IEX.nl (@IEXnl) August 10, 2023

In Amerika vinden we Disney (+3,1%) aan kop van het peloton. Dat mag ook wel eens, want het aandeel bevindt zich al sinds 2021 in een lange glijvlucht omlaag. De strijd om de streaming tv-kijker is hevig en kost Disney veel geld. Het bedrijf verhoogt nu zijn prijzen en gaat meer op winstgevendheid sturen.

Wat tot de logische vraag leidt:

Is de bodem bereikt voor het aandeel Walt Disney?https://t.co/qVuMiQnuuX — IEX.nl (@IEXnl) August 10, 2023

De brede markt

Plussen op alle beurzen in Europa en Amerika, waarbij alleen de Nederlandse smallcapindex AScX uit de toon valt, maar daar heeft ForFarmers een handje in.

Duitsland (DAX) en Frankrijk (CAC40) doen het nog iets beter dan Amsterdam, dankzij verzekeraar Allianz en in Parijs vooral de luxeconcerns, die goed liggen.

De Amerikaans indices liggen vrij vlak, net aan in de plus

Op het rentevlak is alles relatief rustig

De dollar daalt - en EURUSD noteert weer boven de $1,10

De olieprijs doet een stapje terug

Stijgers en dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak:

Een echte risk-on dag en dan is de kans groot dat we Besi bovenin de AEX vinden

ASML en ASMI volgen op afstand, maar wel gebroederlijk (+1,6%)

ING (+2,3%) is tweede in de AEX, en kreeg een hoger koersdoel mee van UBS

ABN Amro krigt juist een lager koersdoel, van Deutsche Bank, en is hekkensluiter in de AEX

Opvallend sterk is ook DSM-Firmenich (+2,3%), dat misschien wat meelift op Corbion

Corbion stelde namelijk de outlook naar beneden bij, maar dat deed dat op zo'n manier dat het aandeel 3,2% opliep

CTP, van het logistieke vastgoed, presenteerde hogere winstcijfers en kwam op de kooplijst van Berenberg

Verliezer van de dag is ForFarmers, zie hierboven

SBM Offshore doet daar niet veel voor onder, met zwakke cijfers

De agenda

Er zijn spannender agenda's langsgekomen de laatste weken. Morgen ligt het zwaartepunt in de middag in ieder geval.

08:00 VK BBP Q2

08:45 Frankrijk inflatie CPI jul (consensus +0,0% MoM)

14:30 VS inflatie PPI jul

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug

En dan nog even dit

Crypto-hype geluwd? Misschien, maar nu de grote financials zich ermee bemoeien.

PayPal is diving deeper into crypto by launching its own stablecoin—what investors should know https://t.co/N2ewTFEveB — CNBC (@CNBC) August 10, 2023

Als het regent worden paraplu's duurder...

Zurich Insurance price hikes help it weather climate storms https://t.co/w1TX8hMY7A pic.twitter.com/G79tkRXAup — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2023

Iconisch, dat was het

Hoe het iconische Le Garage op de fles ging. Het restaurant, dat ooit werd opgericht door tv-kok Joop Braakhekke, kampte al jaren met problemen. https://t.co/Q2m2GBi1H6 pic.twitter.com/TJ0VHE0fcg — RTL Z (@RTLZ) August 10, 2023

Verhip, bestaat dit nog? Metaverse 1.0