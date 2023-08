Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,90 naar 17,60 euro met herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De cijfers van ING over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht, zowel qua winst, inkomsten als voorzieningen voor slechte leningen. Op basis van deze resultaten besloot UBS de winstverwachting voor dit jaar met 9 procent te verhogen, en met 0 tot 2 procent voor de komende drie jaar. De verhoging van de taxaties voor de winst per aandeel tussen 2024 en 2026 is nog iets steviger, met 2 tot 4 procent, omdat ING meer eigen aandelen zal inkopen. "ING blijft onze favoriete bank in de Benelux", aldus analist Johan Ekblom donderdag. Het aandeel ING stijgt donderdag met 0,9 procent naar 13,09 euro. Bron: ABM Financial News

