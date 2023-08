Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 23,00 naar 21,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. ABN AMRO blijft volgens analist Benjamin Goy operationeel sterk presteren, zoals de cijfers over het tweede kwartaal ook aantoonden. "Toch blijft het management opvallend voorzichtig met het belonen van de aandeelhouder", voegde hij toe. Bij de kwartaalupdate van afgelopen woensdag bleek dat ABN AMRO een besluit over een aandeleninkoopprogramma heeft doorgeschoven naar de cijfers over het vierde kwartaal. Goy verlaagde zelf zijn taxaties voor de nettorentebaten en de aandeleninkoop in 2024 en 2025, wat de koersdoelverlaging tot gevolg had. "Maar we blijven boven de consensus", merkte hij op. "Het aandeel blijft goedkoop", maar vanwege het uitblijven van een aandeleninkoopprogramma haalde Goy het aandeel ABN AMRO wel van de lijst met favoriete Europese banken. Bron: ABM Financial News

