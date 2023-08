Corbion tempert verwachtingen voor 2023

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in de eerste helft van 2023 meer omzet behaald, maar de outlook voor dit jaar werd neerwaarts bijgesteld. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers die het bedrijf presenteerde.

In de eerste helft van 2023 kwam de kernomzet van Corbion uit op 642 miljoen euro, een autonome groei van 7,9 procent. In de eerste zes maanden van vorig jaar kwam de kernomzet uit op 592 miljoen euro.

In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de kernomzet 312,5 miljoen euro, autonoom goed voor een groei met 9,9 procent.

De aangepaste kern-EBITDA kwam in de tweede jaarhelft van 2023 uit op 82,2 miljoen euro. Dit was vorig jaar 75,6 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge bij de kernactiviteiten bleef op 12,8 procent. Voor heel Corbion gold een marge van 13,1 procent, eveneens gelijk aan de marge in de eerste helft van 2022.

Outlook gedempt

Bij de resultaten over het eerste kwartaal verhoogde de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën nog de verwachte autonome groei bij de kernactiviteiten in 2023 naar 7 tot 10 procent, van eerder 5 tot 8 procent. Hogere prijzen en een lage enkelcijferige volume/mix-groei moeten daarbij helpen, zei het bedrijf eind april.

Maar donderdag werd Corbion voorzichtiger over de rest van het jaar, wat resulteerde in een verlaging van de outlook. "Hoewel we vol vertrouwen blijven over de lange termijn vooruitzichten, voorzien we dat de uitdagende operationele omstandigheden aanhouden gedurende de tweede helft van dit jaar", zei CEO Olivier Rigaud donderdag.

Inmiddels rekent Corbion voor 2023 op een autonome groei van circa 5 procent, in plaats van 7 tot 10 procent.

De aangepaste EBITDA zal dit jaar met 15 tot 20 procent stijgen, herhaalde Corbion donderdag, maar het bedrijf verwacht niet langer dan het resultaat aan de bovenkant van deze bandbreedte uitkomt, zoals Corbion in april nog voorzag. "De groei zal vooral in het vierde kwartaal worden gerealiseerd dankzij een makkelijkere vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar", aldus Corbion.

Geen nieuwe fabriek

Begin juni maakte Corbion bekend geen nieuwe fabriek voor PLA-bioplastics te zullen openen in het Franse Grandpuits. Het besluit volgde na een beoordeling van het investeringsplan. Bij de resultaten over het eerste kwartaal waarschuwde Corbion al voor lagere verkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion.

Met het schrappen van de tweede PLA-fabriek eindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic, volgens analisten van ING, die er niet zeker van zijn dat Corbion zijn doelen voor 2025 haalt.

Lange termijn

Het bedrijf maakte bij de beleggersdag in december 2022 bekend te mikken op een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 5 tot 8 procent per jaar, tussen 2023 en 2025. De aangepaste EBITDA moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025.