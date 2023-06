Het kan nog gekker: hoe Nederland gasimporteur en kolenexporteur werd

Vinger opsteken wie deze grafiek niet vrolijk staat uit te zwaaien op weg naar hoe lager, hoe beter. Het is de Nederlandse gasfuture TTF, de EU-benchmark.



Bij het minste of geringste...

Na een lange daling van de gasprijs, spuit de prijs vandaag met bijna 15% omhoog. Reden: berichten over een gaslek bij een Noorse LNG-exportterminal. Blijkbaar een krantenkop die voor menig handelaar een trigger was om posities te kopen... #gas #TTF #LNG pic.twitter.com/1wPcNe0eO8 — Hans van Cleef (@hansvancleef) May 31, 2023



Kijk nergens, maar dan ook nergens raar van op als het om energie gaat. Ja, dit kan. Oliefuture WTI deed het in het voorjaar van 2020: dippen tot minus $40. Van een weekje geleden:

European short-term natural gas prices could briefly dip below zero this summer https://t.co/2RcnXsbHg7 — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2023



Kijk maar:



En nu dit weer

We breken hier in de EU onze nek over alle kolenbergen die we vorig jaar in alle haast kochten en nu niet meer nodig hebben. Ze verpieteren zelfs. Dus mag en moet alles weg:

Traders are seeking buyers for piles of unused coal before it becomes worthless after the fuel was hoarded to save Europe’s economy from running out of power last year https://t.co/u4qI4T5G3F — Bloomberg Markets (@markets) June 1, 2023



Uiteraard gaat dat niet tegen de hoofdprijs. Dit is de Rotterdam Coal future: het is niet de benchmark, maar ook Nederland exporteert (en weer is het vooral India dat profiteert).



Voilà:



Doorgestookte kaart

Er staan in India dan ook, net als bij buurman China, de nodige hongerige centrales te buffelen:



En er komen nog veel meer bij:



Misschien lijken China en Shell wel een beetje op elkaar: het is doorpompen en stoken as usual om de boel draaiende te houden en intussen is het (flink?) investeren in duurzaam, alternatief en de rest. Verder blijkt eens te meer dat als landen ingrijpen in die complexe energiemarkt, er de gekste scenario's mogelijk zijn.

Het zal de handel allemaal worst wezen. Die wordt gillend rijk deze jaren, van al die inefficiënties in de markt.