UBS zet Akzo op de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 76,00 naar 80,00 euro, na de eerstekwartaalcijfers. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten gaan uit van een gemiddelde groei van de EBITDA met 11 procent in de komende jaren, en een dergelijke dubbelcijferige groei rechtvaardigt volgens hen een hogere waardering. Verder ziet UBS de EBITDA-marge in 2027 uitkomen op 17,4 procent, terwijl de outlook van Akzo spreekt van een marge van "tenminste 16 procent". Verder zal het rendement van de vrije kasstroom de komende jaren volgens de bank ruimschoots verdubbelen naar ongeveer 7 procent. Dat was gemiddeld 3 procent over de afgelopen jaren. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen een korting van 20 procent ten opzichte van de gemiddelde verhouding tussen de aandelenkoers en de EBITDA in de afgelopen vijf jaar. Die korting is te groot, vindt UBS. Het nieuwe koersdoel biedt een opwaarts potentieel van 25 procent. Het aandeel van de verffabrikant noteerde maandag 3,0 procent hoger op 64,98 euro. Bron: ABM Financial News

